Alcaldía del Distrito Nacional realizará su tradicional intercambio de plásticos por juguetes

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, durante la quinta edición de plásticos por juguetes. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) celebrará la sexta edición de su tradicional jornada de intercambio de plásticos por juguetes, una iniciativa que busca llevar alegría a los niños en víspera del Día de los Santos Reyes y, al mismo tiempo, promover el cuidado del medio ambiente.

Una fuente informó a Diario Libre que la actividad se realizará en la sede del Palacio Municipal, ubicado en el Centro de Los Héroes, donde los participantes podrán canjear botellas plásticas por juguetes.

Para participar será imprescindible presentar la cédula de identidad que acredite al solicitante como residente en el Distrito Nacional. La jornada está dirigida especialmente a beneficiar a niños y niñas de escasos recursos.

La actividad tiene como objetivo incentivar el reciclaje y evitar que los plásticos terminen en cañadas, ríos o en el mar, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y a concientizar ciudadana sobre la correcta gestión de los desechos sólidos.

¿Cómo participar?

De acuerdo con otras ediciones, para participar en la iniciativa, las botellas deben estar limpias, comprimidas y con sus tapas. El proceso incluye:

Entrega de botellas: se reciben las botellas y se pesan para calcular el total.

Entrega de tickets: los asistentes recibirán un ticket equivalente a la cantidad de botellas entregadas.

Canje de juguetes: los padres junto a sus niños presentarán los tickets para recibir sus juguetes.