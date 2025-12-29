La Caasd asegura que tanques de agua no representan riesgo estructural en el Gran Santo Domingo
La entidad asegura que las infraestructuras operan con normalidad y forman parte de un programa de mantenimiento y rehabilitación preventiva
Los tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en distintos puntos del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo no representan una situación de alerta ni compromiso estructural de colapso, informó este lunes la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).
La entidad explicó, a través de una nota de prensa, que las instalaciones en los sectores Don Bosco, El Mocoso Puello y el kilómetro 9, se encuentran en operación normal. De acuerdo con los informes, las estructuras, construidas en concreto y acero, presentan desgaste propio del tiempo y del uso, sin condiciones de riesgo.
Indica que en Don Bosco y El Mocoso Puello operan dos tanques por ubicación, uno de concreto y otro de acero.
"En el caso del tanque de acero de El Mocoso Puello, se identificó la necesidad de una rehabilitación programada, con correcciones iniciales ya ejecutadas", detalla.
- Los tanques del kilómetro 9 también han sido evaluados y se mantienen en condiciones operativas, requiriendo mantenimiento preventivo.
Caasd espera iniciar a principios de año la rehabilitación de redes sanitarias
Evaluaciones
La Caasd señaló que las evaluaciones y trabajos en ejecución forman parte de un programa integral de modernización, mantenimiento preventivo y rehabilitación de infraestructuras que desarrolla la institución en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
- Dentro de este programa, la Caasd informó que ya fueron rehabilitados y entregados los tanques ubicados en Palmar de Herrera, Jardín Genoveva, El Milloncito, Buenaventuranza, Juan Pablo II y Villa de los Milagros.
Asimismo, 11 tanques adicionales están pautados para procesos de rehabilitación completa. Actualmente, los tanques localizados en los sectores María Auxiliadora, Esther, Gualey y La Monumental se encuentran en proceso de rehabilitación, con avances significativos en los trabajos, y su entrega está prevista para principios del próximo año.
La institución señaló que estas intervenciones se sustentan en levantamientos técnicos, inspecciones y metodologías de ingeniería, incluyendo la aplicación de sistemas de impermeabilización certificados, con el objetivo de prolongar la vida útil de las infraestructuras y preservar la calidad del agua potable.
Asimismo, la Caasd sostuvo que ha reforzado la coordinación con juntas de vecinos y organizaciones comunitarias para compartir información sobre los avances de las obras, atender inquietudes puntuales y programar inspecciones adicionales cuando así se requiera.
La entidad reiteró que mantiene activos sus protocolos de supervisión técnica y evaluación estructural periódica como parte de la gestión general del sistema, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de agua potable en el Gran Santo Domingo.