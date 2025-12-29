La Caasd asegura que tanques de agua no representan riesgo estructural en el Gran Santo Domingo

La Caasd señaló que las evaluaciones y trabajos en ejecución en los tanques de agua forman parte de un programa integral de modernización, mantenimiento preventivo. ( FUENTE EXTERNA )

Los tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en distintos puntos del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo no representan una situación de alerta ni compromiso estructural de colapso, informó este lunes la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

La entidad explicó, a través de una nota de prensa, que las instalaciones en los sectores Don Bosco, El Mocoso Puello y el kilómetro 9, se encuentran en operación normal. De acuerdo con los informes, las estructuras, construidas en concreto y acero, presentan desgaste propio del tiempo y del uso, sin condiciones de riesgo.

Indica que en Don Bosco y El Mocoso Puello operan dos tanques por ubicación, uno de concreto y otro de acero.

"En el caso del tanque de acero de El Mocoso Puello, se identificó la necesidad de una rehabilitación programada, con correcciones iniciales ya ejecutadas", detalla.

Los tanques del kilómetro 9 también han sido evaluados y se mantienen en condiciones operativas, requiriendo mantenimiento preventivo.

Te puede interesar Caasd espera iniciar a principios de año la rehabilitación de redes sanitarias

Evaluaciones

La Caasd señaló que las evaluaciones y trabajos en ejecución forman parte de un programa integral de modernización, mantenimiento preventivo y rehabilitación de infraestructuras que desarrolla la institución en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Dentro de este programa, la Caasd informó que ya fueron rehabilitados y entregados los tanques ubicados en Palmar de Herrera, Jardín Genoveva, El Milloncito, Buenaventuranza, Juan Pablo II y Villa de los Milagros.

Asimismo, 11 tanques adicionales están pautados para procesos de rehabilitación completa. Actualmente, los tanques localizados en los sectores María Auxiliadora, Esther, Gualey y La Monumental se encuentran en proceso de rehabilitación, con avances significativos en los trabajos, y su entrega está prevista para principios del próximo año.

La institución señaló que estas intervenciones se sustentan en levantamientos técnicos, inspecciones y metodologías de ingeniería, incluyendo la aplicación de sistemas de impermeabilización certificados, con el objetivo de prolongar la vida útil de las infraestructuras y preservar la calidad del agua potable.

Asimismo, la Caasd sostuvo que ha reforzado la coordinación con juntas de vecinos y organizaciones comunitarias para compartir información sobre los avances de las obras, atender inquietudes puntuales y programar inspecciones adicionales cuando así se requiera.

La entidad reiteró que mantiene activos sus protocolos de supervisión técnica y evaluación estructural periódica como parte de la gestión general del sistema, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de agua potable en el Gran Santo Domingo.

Te puede interesar Dos semanas sin una gota: envejecientes de Gazcue sobreviven pagando camiones cisterna