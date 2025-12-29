Codia atribuye colapsos de obras a su antigüedad y falta de mantenimiento

Al centro el presidente del Codia,Enrique Rosario García, y dirigentes de la entidad. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) afirmó este lunes que la mayoría de las obras que se construyen en el país cumplen con las exigencias de calidad, aunque señaló la necesidad de una mayor supervisión por parte del Estado y de los profesionales del área.

El presidente de la institución, Enrique Rosario García, explicó que el colapso de muchas obras obedece, en sentido general, a la antigüedad de las estructuras; sin embargo, aclaró que eso no significa que no existan errores en algunas construcciones.

Indicó que la mayoría de las fallas se originan por condiciones de antigüedad y falta de mantenimiento, como ocurrió con el acueducto de Sabana Iglesia, en Santiago, el cual, según dijo, tiene más de 50 años de haber sido construido.

"Algunas instituciones e incluso empresas nos solicitan al Codia que evaluemos esos procesos y los certifiquemos. Hago un llamado al Estado para que todas las obras que se estén construyendo sean evaluadas antes de ser recibidas", expresó.

Citó el caso del desplome del techo del Hospital Pediátrico Simón Striddels, en Azua, ocurrido el pasado viernes mientras trabajadores realizaban labores de remozamiento del centro. "Falló el proceso constructivo, no hay que ocultarlo, y también falló la supervisión", afirmó.

Sostuvo que las alcaldías deben colaborar más en ese aspecto y manifestó la disposición del Codia de apoyar tanto las construcciones privadas como las obras del Estado. Recordó que, por ley, el Codia es asesor del Estado en las obras que este construye.

"Lo que ocurre es que el mandato de la ley está en función de nuestras competencias. La Ley 160-21 establece que en cada proceso de ingeniería debe haber un profesional colegiado, lo cual es obligatorio. Sin embargo, no tenemos la potestad de inspeccionar obras ni de paralizarlas", explicó.

Semana aniversaria

Rosario García ofreció estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que anunció el programa de actividades con motivo del 63 aniversario de la institución, a celebrarse del 4 al 11 de enero próximo, el cual incluye diversas actividades sociales, académicas y deportivas.