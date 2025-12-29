El servicio de agua se reanudará gradualmente en Santiago y Moca tras la reparación de tubería

Obreros trabajan en la reparación de la tubería principal del acueducto Cibao Central para restablecer el servicio de agua en Santiago y Moca. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, informó este lunes que el servicio de agua potable comenzará a restablecerse de manera gradual en un plazo aproximado de 24 horas, luego de los avances logrados en los trabajos de reparación de la tubería principal del acueducto Cibao Central, que explotó la mañana del pasado jueves 25 en el municipio de Sabana Iglesia.

El funcionario explicó que el reemplazo de la tubería ya fue colocado y que actualmente se trabaja en el aseguramiento de la estructura, colocación de varillas y el encofrado (colocación de moldes), pasos necesarios antes de proceder con el vaciado del hormigón.

"Con Dios delante, hoy estaremos realizando el vaciado (de concreto)", expresó Cueto, al destacar que los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/29/whatsapp-image-2025-12-29-at-31940-pm-3911b188.jpeg Trabajadores realizan colocan varillas y moldes para cubrir con concreto parte de la tubería. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Indicó que, una vez concluida esta fase, la apertura de las válvulas se realizará de manera gradual a partir de la noche del martes, lo que permitiría que el servicio comience a normalizarse progresivamente durante las siguientes 24 horas.

Señaló que la filtración había sido detectada y estaba contemplada su corrección para enero próximo, como parte de un proceso de licitación en curso.

"Se trataba de una intervención programada, ya que no se esperaba que ocurriera este accidente", indicó el funcionario.

Explicó que este tipo de averías son propias de los sistemas de distribución de agua potable con años de operación.

Millones de galones por segundo

Cueto indicó que la tubería afectada transporta alrededor de 115 millones de galones de agua por segundo y forma parte de un acueducto construido en 1994, diseñado para una vida útil de aproximadamente 20 años.

Desde que se registró la rotura, los obreros de la empresa contratista trabajan de manera continua para acelerar la reparación y reducir el impacto en la población.

Como consecuencia de la avería, alrededor de 800 mil personas se encuentran sin servicio de agua potable, de las cuales unas 600 mil residen en Santiago y 200 mil en la provincia Espaillat.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/29/whatsapp-image-2025-12-29-at-31941-pm-fa9cb0f1.jpeg Personal técnico ejecuta trabajos continuos en Sabana Iglesia para reanudar de forma gradual el servicio de agua potable. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Distribuyen agua

Ante la situación, Coraasan y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (Coraamoca) mantienen activo un programa de distribución de agua mediante camiones cisterna, priorizando centros de salud y otros servicios esenciales.

En tanto, el director de Coraamoca, Sandy Méndez, informó que el 85 % de la población de Moca permanece afectada.

Llamó a la ciudadanía a hacer un uso racional del agua disponible, al asegurar que desde el Gobierno se trabaja de manera constante para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.