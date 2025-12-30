La Batalla de la Fe solo podrá acoger a 30 mil personas y con boletas

Organizadores del tradicional encuentro La Batalla, de la Fe, a celebrarse en el Centro Olímpico Félix Sanchez ( FUENTE EXTERNA )

Bajo el lema "El Día de Dios", el ministerio La Batalla de la Fe convocó a la edición número 62 de su tradicional concentración nacional evangélica que será realizada el próximo jueves 1 de enero de 2026 a las 4:00 de la tarde en el estadio Olímpico Félix Sánchez.

En rueda de prensa, el pastor Ezequiel Molina Rosario, presidente del ministerio La Batalla de la Fe, explicó que el mensaje central de este año convoca a la Iglesia y a la sociedad a reconocer el tiempo que se vive y a asumir con responsabilidad espiritual los desafíos de la nación.

"La Batalla de la Fe no es solo un evento, es un altar que se levanta cada primero de enero para clamar por nuestra familia, por nuestra nación y por el mundo. Este año, bajo el tema ´El Día de Dios´, reafirmamos que es a Él a quien corresponde dirigir nuestros pasos como pueblo", expresó.

El Estadio Olímpico Félix Sánchez solo podrá albergar aproximadamente 30,000 personas, a diferencia de años anteriores en los que la asistencia superó las 50,000.

Informó que la limitación responde a las disposiciones del Ministerio de Deportes, debido a los trabajos de intervención y adecuación que se realizan en el estadio y en otras instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, como parte de los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El también pastor Ezequiel Molina Sánchez, vicepresidente del ministerio La Batalla de la Fe, subrayó que la organización ha asumido estas medidas con responsabilidad y transparencia, priorizando el orden, la seguridad y el bienestar de los asistentes.

"Hemos entendido que este año requiere una organización distinta. La limitación de espacio nos obliga a ser más ordenados, pero no limita el alcance del mensaje. La Batalla de la Fe seguirá impactando a la nación y al mundo, aún más allá de las paredes del estadio", afirmó Molina Sánchez.

Boletas gratis

Como parte de las novedades de este año, y en respuesta a la reducción de la capacidad física del estadio, La Batalla de la Fe ha establecido una alianza estratégica con la empresa de boletería Tu Boleta, mediante la cual se implementará por primera vez un sistema de boletos gratuitos con asientos asignados.

Este mecanismo tiene como objetivo garantizar el orden, el acceso equitativo y evitar la sobreocupación del recinto, así como brindar mayor seguridad y comodidad a los asistentes. Los boletos no tendrán costo y deberán ser solicitados previamente a través de la plataforma autorizada.