En camionetas, carros, camiones y hasta en motocicletas, decenas de santiagueros acuden desde horas de la madrugada a la toma de agua ubicada en la parte frontal de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), en busca del líquido, tras cinco días sin servicio debido a la explosión de una tubería en el municipio de Sabana Iglesia.

Desde las 4:00 de la mañana de este martes, personas de distintos sectores hacen extensas filas para abastecerse de agua de manera gratuita, en medio de la desesperación que provoca la escasez.

Aunque la institución responsable del servicio de agua potable mantiene un programa de distribución en los distintos sectores, este resulta insuficiente para suplir la creciente demanda.

Los ciudadanos se quejan del alto costo de los camiones cisterna y denuncian que, debido a la elevada demanda, los precios se han disparado entre seis mil y ocho mil pesos por viaje, lo que califican como un abuso.

"Como el agua está escasa, ellos se aprovechan. Si uno les dice que no dispone de seis mil pesos, no la venden por menos de ahí", expresó Dennis del Rosario, visiblemente molesto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/whatsapp-image-2025-12-30-at-115249-am-d566e15c.jpeg Camión cisterna transporta agua para abastecer a los afectados por la suspensión del servicio en Santiago. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Rafael Méndez narró que intentó comprar agua en un camión cisterna, pero fue rechazado por no contar con el dinero exigido.

Miguel Castillo, residente en la Villa Olímpica, aseguró que llevan cinco días "cogiendo lucha" para conseguir apenas lo indispensable.

A la toma de Coraasan también se están trasladando personas desde comunidades más alejadas, incluso desde Hato Mayor, en busca de agua para sus hogares y familiares.

"Nos la estamos ingeniando para bañarnos, cocinar y bajar los inodoros, pero esto es insostenible en el tiempo. Esperamos que resuelvan el problema", afirmó Wilson de Jesús Bautista.

Para Erasmo Ventura, residente en el sector Los Pepines, la situación es crítica.

"La próxima guerra será por agua. Yo prefiero estar sin luz y no sin el líquido", expresó mientras cargaba cubetas para sus parientes.

Rosa Gil, del sector Cristo Rey de Pekín, resumió el sentir de muchos afectados:

"Mala Navidad que nos dieron este año, comprando galones de agua", externó.

A la crisis se suma la escasez de botellones en colmados y supermercados, donde, cuando aparecen, se venden a sobreprecio.

"Recorrí medio Santiago buscando un botellón y cuando encontré uno tuve que comprarlo con todo y galón, porque era de otra compañía", contó Elizabeth García, residente en El Embrujo.

Los afectados esperan que las autoridades restablezcan el servicio de agua potable lo antes posible, ante una situación que se vuelve cada día más difícil para cientos de familias.

Prometen restablecer el servicio

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, informó que en la madrugada de este martes concluyó el proceso de vaciado de hormigón sobre el tramo sustituido de la línea de aducción de 60 pulgadas que sufrió una avería en su trayecto por Sabana Iglesia.

Cueto indicó que, tras el vertido del hormigón, esperarán 16 horas para su secado. Luego de este proceso, se procederá a realizar las pruebas correspondientes con el objetivo de restablecer el servicio.

"En esas 16 horas de secado del hormigón, estaremos acondicionando el área intervenida y luego abriremos la válvula para que el agua comience a fluir por la tubería", manifestó.

Repartidor entrega galones de agua a domicilio. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ ) Viviendas con daños tras la fuga de agua que terminó en explosión. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

El funcionario prevé que, en el transcurso de este martes, la población que reside en los municipios de Puñal, Licey al Medio, Tamboril, gran parte del municipio cabecera Santiago de los Caballeros y La Dura de Moca podrá ser abastecida con el líquido, tras el restablecimiento del servicio.

Esta línea de captación, que conduce el agua cruda hacia los acueductos Cibao Central y La Dura de Moca, tiene una capacidad de conducción de cinco metros cúbicos por segundo, equivalente a 115 millones de galones diarios.

A raíz de la avería, alrededor de 800 mil personas no cuentan con el servicio de agua potable en Santiago y Moca desde el 25 de diciembre, cuando ocurrió la explosión de la tubería que destruyó cuatro viviendas y un tramo de la carretera que conecta Sabana Iglesia con Baitoa.