Un camión derriba poste del tendido eléctrico en el sector María Auxiliadora

Poste del tendido eléctrico y cables quedan colgando tras ser derribados por un camión. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Un camión derribó el lunes un poste del tendido eléctrico en la calle Manuela Diez, esquina Yolanda Guzmán, en el barrio María Auxiliadora, del Distrito Nacional.

Residentes en la zona afirmaron que no hubo víctimas humanas, pero sí daños al tendido eléctrico y en el suministro de energía en la zona que fue suspendido inmediatamente ocurrió el accidente.

El poste quedó atravesado en la calle Manuela Diez colgando de los cables de alta tensión y del sistema telefónico.

Autoridades controlan tránsito

Desde las primeras horas de este martes, miembros de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre ( Intrant) viabilizaban el tránsito por el lugar. La calle Yolanda Guzmán, una de las más transitadas de la zona, mantenía su flujo normal de vehículos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/whatsapp-image-2025-12-30-at-95718-am-c5a87f05.jpeg Así quedó el poste del tendido eléctrico tras ser derribado por un camión. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Los miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) esperaban la llegada de brigadas de las empresas energéticas que se encargan de reemplazar los postes afectados y establecer el servicio de energía.