Denuncian que periodistas fueron agredidos por personal de Coraasan

Empleados de Coraasan impidieron el trabajo periodístico y agredieron física y verbalmente a los comunicadores cuando estos acudieron al lugar para documentar el abastecimiento de agua a familias afectadas por la explosión de una tubería.

Equipos de prensa de los canales CDN y Teleuniverso fueron agredidos este martes por personal de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), mientras ofrecían cobertura a un operativo de distribución de agua potable en el sector La Yagüita de El Ejido, en Santiago.

Las reporteras afectadas fueron María Tejada, de CDN, y Natalia Estrella, de Teleuniverso, así como los camarógrafos de ambos medios Pedro Herran, Luis Domínguez y Robinson Reinoso.

De acuerdo con las denuncias, empleados de la institución acuífera impidieron el trabajo periodístico y agredieron física y verbalmente a los comunicadores cuando estos acudieron al lugar para documentar el abastecimiento de agua a familias afectadas por la explosión de una tubería.

Según los testimonios, los equipos de prensa fueron sacados de manera violenta del área, se les prohibió grabar y se les profirieron improperios, además de lanzarles agua con cubos.

En un video que circula en redes sociales se observa a uno de los colaboradores de Coraasan intentando agredir físicamente al camarógrafo Robinson Reinoso.

CDP Santiago condena agresión

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Santiago, condenó de forma enérgica el incidente, al señalar que los comunicadores se encontraban en el ejercicio legítimo de sus funciones, de manera pacífica y amparados en el derecho constitucional a la libertad de expresión y de prensa.

El gremio denunció que los periodistas fueron víctimas de maltratos verbales y acciones irrespetuosas por parte de personal vinculado a Coraasan.

Llamó tanto a las instituciones públicas como al sector privado a respetar el trabajo de los medios de comunicación.

Identificación de agresor y posición de Coraasan

Uno de los agresores fue identificado como Dionis Pérez, colaborador de Coraasan. En el lugar también se encontraban otros empleados, quienes aún no han sido identificados.

Tras el incidente, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago condenó la conducta de su empleado.

Informó que fue suspendido de manera inmediata por su actuación.