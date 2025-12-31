Las calles y espacios comunitarios de La Nueva Barquita se llenaron de color, alegría y esperanza durante las festividades navideñas de este año y continúan en Año Nuevo, gracias a una serie de actividades organizadas por el Patronato de La Nueva Barquita, en coordinación con la parroquia San Francisco de Asís.

El espectáculo de luces, los nacimientos y las actividades culturales transforman la plaza del sector en un punto de encuentro para familias completas y comunidades vecinas que se extenderán hasta el 5 de enero del 2026.

El padre Gregorio Alegría, presidente del patronato, destacó que estas celebraciones marcaron una diferencia significativa con relación a años anteriores, al fomentar una mayor participación comunitaria y fortalecer los lazos familiares.

Según explicó, la iniciativa estuvo inspirada en la tradición cristiana de los nacimientos, vinculada al patrono San Francisco de Asís, reconocido por promover esta expresión artística y espiritual del nacimiento de Jesús.

"Quisimos trasladar ese sentimiento de fe y tradición a la plaza, para que no solo los residentes de La Nueva Barquita, sino también los barrios colindantes, pudieran disfrutar de una Navidad distinta, cargada de significado", expresó el sacerdote.

La plaza San Francisco de Asís fue adornada con luces, flores, figuras del nacimiento y otros símbolos propios de la encarnación, creando un ambiente acogedor que atrajo a niños, jóvenes y adultos.

Durante las noches, las familias se reunieron para compartir villancicos, disfrutar de dulces y participar en actividades recreativas, en un entorno seguro y organizado.

El padre Alegría resaltó además el esfuerzo del personal técnico, obreros y colaboradores que trabajaron en el montaje del espectáculo, así como el entusiasmo del público que acudió masivamente. Indicó que la experiencia ha motivado al patronato a proyectar una versión más amplia para el próximo año, con mayor difusión y nuevas atracciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/f2479d45-c11e-4dc5-b7ab-2b38286445c3-abb887c5.jpg Las familias acuden a disfrutar de las luces. (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/c6c11c61-3641-4725-8583-ea30fdbe1ccf-bbee86e8.jpg Es una iniciativa del Patronato La Nueva Barquita y de la Parroquia San Francisco de Asis. (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/f79a3624-4f02-4d39-85a1-fcbdded8ef10-3709bbce.jpg El espacio se podrá disfrutar hasta el cinco de enero. (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA) ‹ >

Una celebración cristiana

Más allá del aspecto visual, el objetivo principal de la iniciativa fue transmitir el verdadero sentido de la Navidad. "No se trata solo de luces o decoraciones, sino de llevar un mensaje de paz, amor y solidaridad que fortalezca a la familia y a la comunidad", afirmó.

Las celebraciones navideñas en La Nueva Barquita dejaron como resultado un ambiente de convivencia, esperanza y fe compartida, consolidando a la comunidad como un referente de organización y participación ciudadana en estas fechas tan significativas.