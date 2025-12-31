Horarios especiales del metro y teleféricos por festividades de fin de año

Uno de los trenes del Metro de Santo Domingo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que el Metro de Santo Domingo y los distintos sistemas de teleféricos operarán con horarios ajustados los días 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, con motivo de las festividades de fin de año.

De acuerdo con la entidad, el Metro de Santo Domingo funcionará el martes 31 de diciembre de 2025 desde las 5:30 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, mientras que el miércoles 1 de enero de 2026 ofrecerá servicio desde las 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

En el caso del Teleférico de Santo Domingo, el 31 de diciembre operará de 5:30 de la mañana a 8:00 de la noche, y el 1 de enero operará de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Teleférico de Los Alcarrizos

El Teleférico de Los Alcarrizos brindará servicio el 31 de diciembre de 6:00 de la mañana a 8:30 de la noche, y el 1 de enero de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Teleférico de Santiago

Mientras tanto, el Teleférico de Santiago también operará el 31 de diciembre de 6:00 de la mañana a 8:30 de la noche, y el 1 de enero de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

La Opret exhortó a los usuarios a tomar en cuenta estos horarios especiales al planificar sus desplazamientos durante las celebraciones de Año Nuevo.