Restablecen suministro de agua potable en Santiago y Espaillat tras cinco días de interrupción

Obreros realizan labores finales en Sabana Iglesia tras la explosión del tramo de la línea de aducción de 60 pulgadas. ( FUENTE EXTERNA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) restableció cerca de la medianoche de ayer martes el servicio de agua potable en Santiago y parte de la provincia Espaillat, tras permanecer interrumpido durante cinco días a causa de la explosión de un tramo de la línea de aducción de 60 pulgadas del Acueducto Cibao Central en el municipio Sabana Iglesia.

La avería, ocurrida el jueves 25 de diciembre, provocó la destrucción de cuatro viviendas y un tramo de la carretera que comunica Sabana Iglesia con el municipio Baitoa, además de afectar el suministro de agua a unas 800 mil personas que se abastecen de ese sistema.

El director general de Coraasan, Andrés Cueto, explicó que el restablecimiento del servicio fue posible luego de cumplirse las 16 horas requeridas para el secado del hormigón utilizado en la reparación de la línea, tras lo cual se realizaron las pruebas técnicas correspondientes y se inició el bombeo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/whatsapp-image-2025-12-31-at-70948-am-1-cd4ef029.jpeg La tubería del Acueducto Cibao Central, ya reparada, permitió el restablecimiento del suministro de agua en Santiago y Espaillat. (FUENTE EXTERNA)

Potabilización

El funcionario informó que el contraembalse de Bao y la toma de López ya están captando el agua cruda, la cual es conducida hacia los acueductos Cibao Central y La Dura, en Moca, donde es sometida al proceso de potabilización antes de su distribución.

Indicó que la línea de captación opera actualmente a toda capacidad, transportando cinco metros cúbicos por segundo de agua cruda, equivalente a unos 115 millones de galones diarios.

Asimismo, señaló que los residentes en los municipios Puñal, Licey al Medio, Tamboril, gran parte de Santiago de los Caballeros y el sector La Dura, en Moca, comenzarán a recibir el servicio con normalidad en las próximas horas, de manera gradual.

Los afectados serán resarcidos

El funcionario valoró la paciencia y comprensión de la población ante la situación.

Cueto precisó además que el área afectada por la explosión de la tubería está siendo reacondicionada en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a fin de restablecer la viabilidad de la carretera.

Las autoridades informaron que los propietarios de las viviendas destruidas serán resarcidos por los daños ocasionados.