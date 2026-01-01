El tradicional Rally del Borracho celebró 55 años bajo lluvia en Don Bosco

Asistentes celebran el 55 aniversario del Rally del Borracho bajo la lluvia, protegidos con sombrillas, mientras bailan, comparten bebidas y mantienen el ambiente festivo en las calles del sector Don Bosco. ( FUENTE EXTERNA )

Bajo una persistente lluvia, pero sin perder el ánimo festivo, se celebró el miércoles 31 de diciembre el tradicional Rally del Borracho en las calles del sector Don Bosco, en el Distrito Nacional, con motivo de su 55 aniversario, una de las actividades más emblemáticas de la víspera de Año Nuevo en el Gran Santo Domingo.

Desde tempranas horas, decenas de personas acudieron a la zona con sombrillas, neveritas, sillas y bebidas, desafiando el clima para compartir con amigos y familiares en un ambiente de música, celebración y confraternidad.

La lluvia no fue impedimento para que el evento mantuviera su esencia y convocara a cientos de visitantes provenientes de distintos puntos de la capital.

La tarima principal se instaló en la intersección de las calles Cotubanamá y Ricardo Pittini, donde se presentaron DJs y varios artistas, entre ellos Milka la Más Dura, el bachatero Eudis el Invencible y Vakeró. La animación estuvo a cargo del humorista Aquiles Correa.

Durante la actividad, miembros de la Policía Nacional garantizaron el orden y la seguridad de los asistentes. Al cierre del evento, autoridades y organizadores destacaron el comportamiento cívico del público. Asimismo, las calles del sector quedaron totalmente limpias.

Tradición que no se pierde

El Rally del Borracho, conocido originalmente como Rally Don Bosco, se celebra desde 1970, cuando residentes del sector comenzaron a reunirse de manera espontánea para despedir el año y compartir como comunidad.

Con el paso del tiempo, la actividad se convirtió en una tradición que hoy reúne a cientos de personas y forma parte de la identidad cultural del barrio.

A 55 años de su inicio, el evento continúa siendo un punto de encuentro para celebrar el cierre del año, incluso bajo la lluvia, demostrando la fuerza de una tradición que se mantiene viva generación tras generación.