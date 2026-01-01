Calles vacías, basura acumulada y operativos de limpieza tras festejos de Año Nuevo

El bullicio de personas que amanecieron tomando y bailando en las calles, junto a la basura y los charcos, así como una reducida circulación vehicular, caracterizaron el primer día de 2026 en barrios del Distrito Nacional y de los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

Coreando el merengue "La lluvia no daña mi fiesta", tomando en las esquinas y bailando dembow en las calles, decenas de jóvenes y adultos amanecieron el primer día del nuevo año en sectores como Ensanche Espaillat, Gualey, Guachupita, Los Mina, Mendoza y Villa Duarte, entre otras zonas de la capital.

Durante la mañana de este jueves, las calles y avenidas se mantuvieron mayormente despejadas, con un tránsito reducido en más de un 90 %.

En la mayoría de los barrios, la circulación de vehículos era escasa, salvo la presencia de motoristas, algunos de los cuales transitaban a alta velocidad y con bebidas en las manos.

En barrios como Katanga, Vietnam, Gualey y Guachupita, la mayoría de los residentes permanecía en sus hogares, por lo que las calles lucían más tranquilas y con menos ruido de lo habitual.

Gran parte de los colmados se encontraba cerrados, aunque una minoría tenía sus puertas abiertas. En algunos sectores se observaron patrullas de la Policía Nacional supervisando los puntos de encuentros callejeros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/01/f0f7a993-b4dc-46aa-8e04-f364d27a951a-8d7e7329.jpg Los charcos eran abundantes en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/JÓLIBERE BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/01/ecb9d2c3-17c4-4057-8002-7cd53aeb2f39-b574be96.jpg Hubo gente que amaneció en la calle tomando y bailando. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/01/f8dd9a85-da21-4f39-b63d-6b01bd8cb241-6bcfcb95.jpg La gente tomaba en tranquilidad en los barrios. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

Basura abundante

Tanto en el Distrito Nacional como en los municipios Santo Domingo Este y Norte abundaba la basura, propia de las celebraciones de fin de año. No obstante, en Santo Domingo Este se observaron varios camiones recogiendo residuos en vertederos improvisados, al igual que en el Distrito Nacional.

En vías como la avenida Expreso V Centenario, Padre Castellanos, Francisco del Rosario Sánchez, en Guachupita; Independencia, avenida México, avenida Venezuela, Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este y Norte; San Vicente de Paúl, carretera de Mendoza y avenida del Faro hay montones de basura.

La Alcaldía del Distrito Nacional realizó un amplio operativo de limpieza en puntos donde se llevaron a cabo celebraciones de Año Nuevo con una gran cantidad de personas.

En el Distrito Nacional, la Dirección de Aseo Urbano desplegó varias brigadas para limpiar las calles, tanto de los residuos dejados por los celebrantes de la fiesta de fin de año, como de los desechos generados diariamente.

Uno de los puntos más emblemáticos en los que el cabildo intervino fue el sector Don Bosco, donde se celebró la versión número 55 del Rally del Borracho.

Asimismo, en el malecón, donde pese a las lluvias se concentraron miles de personas para recibir el Año Nuevo —principal vía de esparcimiento al aire libre de Santo Domingo—, brigadistas limpiaron el parque Eugenio María de Hostos y la intersección de las avenidas George Washington y Máximo Gómez.