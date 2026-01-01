Alcaldía del Distrito Nacional limpia vías donde se realizaron celebraciones de Año Nuevo

Miembros de la ADN, en la limpieza de Año Nuevo en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía del Distrito Nacional ejecutó un amplio operativo de limpieza en los principales puntos de la capital donde se realizaron celebraciones multitudinarias por la llegada del Año Nuevo.

Brigadas de la Dirección de Aseo Urbano fueron desplegadas desde la madrugada de este jueves 1 de enero para restablecer el orden y la limpieza en calles, parques y áreas de alta concentración de público, según informó la institución en una nota de prensa

Áreas intervenidas durante el operativo de limpieza

Uno de los escenarios intervenidos fue el sector Don Bosco, sede de la edición número 55 del tradicional Rally del Borracho. También se realizaron labores de recogida de desechos en el malecón de Santo Domingo, donde miles de personas despidieron el 2025 pese a las lluvias.

El operativo incluyó la limpieza del parque Eugenio María de Hostos, la intersección de las avenidas George Washington y Máximo Gómez —donde se llevó a cabo el concierto de Telemicro—, así como el Paseo Marítimo y otras áreas del litoral.

Desde primeras horas del día, equipos de aseo trabajaron además en el tramo de la avenida Abraham Lincoln, incluyendo el parque La Lira y el área conocida como el Linconazo, escenario de actividades masivas durante las festividades.

Las brigadas municipales también intervinieron en Cristo Park y en la avenida Paseo del Río, donde se concentraron celebraciones para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 en un ambiente festivo.

Este operativo forma parte de la visión de la alcaldesa Carolina Mejía de garantizar el orden, la limpieza y el bienestar de residentes y visitantes del Distrito Nacional tras eventos multitudinarios.

Leer más El arzobispo de Santiago califica de "indecente" la corrupción en Senasa durante misa de Año Nuevo