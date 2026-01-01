×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Año Nuevo
Año Nuevo

Alcaldía del Distrito Nacional limpia vías donde se realizaron celebraciones de Año Nuevo

La jornada de limpieza se enmarca en la visión de Carolina Mejía para mantener el orden en el Distrito Nacional

    Expandir imagen
    Alcaldía del Distrito Nacional limpia vías donde se realizaron celebraciones de Año Nuevo
    Miembros de la ADN, en la limpieza de Año Nuevo en Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

    La Alcaldía del Distrito Nacional ejecutó un amplio operativo de limpieza en los principales puntos de la capital donde se realizaron celebraciones multitudinarias por la llegada del Año Nuevo.

    Brigadas de la Dirección de Aseo Urbano fueron desplegadas desde la madrugada de este jueves 1 de enero para restablecer el orden y la limpieza en calles, parques y áreas de alta concentración de público, según informó la institución en una nota de prensa

    Áreas intervenidas durante el operativo de limpieza

    Uno de los escenarios intervenidos fue el sector Don Bosco, sede de la edición número 55 del tradicional Rally del Borracho. También se realizaron labores de recogida de desechos en el malecón de Santo Domingo, donde miles de personas despidieron el 2025 pese a las lluvias.

    El operativo incluyó la limpieza del parque Eugenio María de Hostos, la intersección de las avenidas George Washington y Máximo Gómez —donde se llevó a cabo el concierto de Telemicro—, así como el Paseo Marítimo y otras áreas del litoral.

    • Desde primeras horas del día, equipos de aseo trabajaron además en el tramo de la avenida Abraham Lincoln, incluyendo el parque La Lira y el área conocida como el Linconazo, escenario de actividades masivas durante las festividades.

    Las brigadas municipales también intervinieron en Cristo Park y en la avenida Paseo del Río, donde se concentraron celebraciones para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 en un ambiente festivo.

    Este operativo forma parte de la visión de la alcaldesa Carolina Mejía de garantizar el orden, la limpieza y el bienestar de residentes y visitantes del Distrito Nacional tras eventos multitudinarios.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.