Bailes, bebidas y dembow en las esquinas: así arrancó el 2026 en los barrios de la capital

Desde temprano, varios colmados retomaron su actividad en distintos sectores de Santo Domingo en las primeras horas del Año Nuevo 2026. ( JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE )

Bajo una persistente llovizna, coreando el merengue "La lluvia no daña mi fiesta", tomando en las esquinas y bailando dembow en las calles, decenas de jóvenes y adultos amanecieron este jueves en distintos barrios del Distrito Nacional y del municipio Santo Domingo Este (SDE) para dar la bienvenida al año 2026.

De esta manera iniciaron el primer día del nuevo año en sectores como Ensanche Espaillat, Gualey, Guachupita, Los Mina, Mendoza, Villa Duarte, entre otras zonas de la capital.

Durante la mañana de este jueves, las calles y avenidas se mantuvieron mayormente despejadas, con un tránsito reducido en más de un 90 por ciento.

En la mayoría de los barrios la circulación de vehículos era escasa, salvo la presencia de motoristas, algunos de los cuales transitaban a alta velocidad y con bebidas en las manos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/01/whatsapp-image-2026-01-01-at-112842-am-d5aa0416.jpeg Calles casi desiertas y con tránsito reducido marcaron el inicio del Año Nuevo en distintos sectores del Gran Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Sectores calmados

En barrios como Katanga, Vietnam, Gualey y Guachupita, la mayoría de los residentes permanecía en sus hogares, por lo que las calles lucían más tranquilas y con menos ruido de lo habitual.

Gran parte de los colmados se encontraban cerrados, aunque otros tenían sus puertas abiertas. En algunos sectores se observaron patrullas de la Policía Nacional supervisando los puntos de encuentro callejeros.

Tanto en el Distrito Nacional como en los municipios Santo Domingo Este y Norte abunda la basura, propio de estos tiempos de las celebraciones de fin de año. Aunque en SDE, varios camiones fueron vistos recogiendo residuos en vertederos improvisados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/01/whatsapp-image-2026-01-01-at-112751-am-4edb2d1d.jpeg Vertedero improvisado en el municipio Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)