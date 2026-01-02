Dío Astacio declara guerra contra la basura en Santo Domingo Este

El alcalde Dío Astacio junto al equipo de trabajo en una calle con un vertedero improvisado en SDE. ( FUENTE EXTERNA. )

La Alcaldía de Santo Domingo Este realizó un operativo de limpieza que inició en el sector Los Tres Brazos y se extenderá por las tres circunscripciones del municipio, con el objetivo de restablecer el orden, la higiene y la salubridad en los espacios públicos.

Según un comunicado, la jornada fue coordinada junto a la Dirección de Limpieza y Aseo Urbano, dirigida por Miguel Pacheco, e incluyó la recogida de desechos sólidos, limpieza de calles, parques, contenes y áreas residenciales, como resultado del incremento de residuos producido durante las celebraciones de Navidad y fin de año.

El alcalde Dío Astacio explicó que este operativo forma parte de la planificación municipal para enfrentar el aumento de basura típico de la temporada festiva.

"Luego de las celebraciones, nuestra responsabilidad es devolverle a la ciudad el orden y la limpieza que merecen los munícipes. Este operativo demuestra que estamos atentos y actuando de manera inmediata en cada circunscripción", expresó.

El director de Limpieza y Aseo Urbano, Pacheco, señaló que se desplegó personal adicional, equipos pesados y trimotores para atender la acumulación de desechos del municipio más poblado del país según el CENSO de 2022, con 1,029,117 habitantes.

"Durante Navidad y Año Nuevo se incrementa considerablemente la generación de residuos. Por eso reforzamos las brigadas y la logística para impactar de forma eficiente todo el municipio", indicó.

Piden colaboración

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar con la correcta disposición de los desechos, respetar los horarios de recolección y evitar lanzar basura en calles y espacios públicos, destacando que mantener limpio a Santo Domingo Este es una tarea compartida entre el gobierno local y la comunidad.

Astacio explicó que este operativo especial "reafirma el compromiso de la Alcaldía de Santo Domingo Este con la salud pública, el bienestar ciudadano y la recuperación de los espacios urbanos tras las festividades de fin de año".