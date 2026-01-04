Choferes que transitan diariamente por la calle La Avanzada o Martin Luther King, en el municipio Santo Domingo Este, Santo Domingo, denunciaron el grave deterioro de la vía, especialmente en áreas donde se forman charcos permanentes cada vez que llueve, situación que aseguran lleva años sin una solución definitiva.

Según los trabajadores del volante, la acumulación de agua en hoyos y badenes provoca daños constantes a sus vehículos, afectando gomas, bandas, rodamientos y otras piezas mecánicas. Afirman que las autoridades solo realizan reparaciones temporales, como echar arena, lo que hace que el problema reaparezca rápidamente.

Nicolás Nina, un despachador de guagua, explicó que las autoridades no hacen el trabajo bien y solo aplican soluciones momentáneas sin ir al fondo del problema que es la acumulación de agua que daña las calles.

"El charco de agua cuando llueve, esto no sirve aquí...se dañan las gomas, se daña la banda, se daña los rodamientos. El agua sucia daña todo aquí, donde un charco, un hoyo, una vaina y esto desbaratado por todos lados", dijo Nina.

Los puntos más críticos señalados incluyen los alrededores del parque de El Almirante, la envasadora de gas Propagas, el llamado "Olé Viejo" y varios cruces donde los hoyos permanecen a los lados de los badenes recientemente intervenidos. "Arreglan una parte y dejan los hoyos igualitos, ahora está peor", expresó uno de los choferes.

El chofer Roberto Familia dijo que el municipio carece de autoridad, porque ese problema de los hoyos en la Avanzada hace tiempo que debió dejar de serlo. Indicó que el alcalde Dío Astacio estuvo en el lugar y prometió resolver el caso, pero que no ha hecho nada.

Dijo no saber qué es lo que las autoridades hacen con el dinero que debe servir para resolver ese y otros problemas que afectan a los residentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/04012026-calles-danadas-en-santo-domingo-este-joliver-brito202601040017-a21b3777.jpg Los choferes y conductores denuncian las malas condiciones de la calle La Avanzada. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/04012026-calles-danadas-en-santo-domingo-este-joliver-brito202601040005-a0b0a343.jpg Los hoyos abundan en casi todo el trayecto de La Avanzada. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/04012026-calles-danadas-en-santo-domingo-este-joliver-brito202601040001-a0dd2e02.jpg Los vehículos se dañan al impactar en los profundos hoyos. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/04012026-calles-danadas-en-santo-domingo-este-joliver-brito202601040014-02fe6e9e.jpg El problema lo arreglan y luego se daña porque falta trabajar el drenaje pluvial. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/04012026-calles-danadas-en-santo-domingo-este-joliver-brito202601040006-5845774e.jpg Cuando los hoyos se llenan de agua algunos vehículos caen y se afecta su tren delantero. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

Aseguran no hay autoridad

"Nosotros aquí no tenemos autoridad, nosotros no tenemos dolientes, los vehículos de nosotros están destartalados totalmente y no tenemos esperanza, porque usted sabe bien que aquí solamente se arreglan las cosas en tiempo de campaña", precisó Roberto Familia.

Mientras que Salvador De Oleo, deploró las malas condiciones de la calle La Avanzada, por donde debe transitar todos los días. Dijo que ya sus vehículos no aguantan más reparaciones por el deterioro que causan los hoyos en esa vía.

Los denunciantes aseguran que, durante las lluvias, el agua llega a extenderse por amplios tramos de la calle, dificultando el tránsito y generando mayores riesgos tanto para conductores como para peatones. También manifestaron sentirse abandonados por las autoridades municipales, alegando que solo se interviene la zona en tiempos de campaña electoral.

"Los vehículos están destartalados y no tenemos a quién acudir. El pueblo es el que paga las consecuencias", expresó uno de los conductores, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y realicen una solución estructural y definitiva.