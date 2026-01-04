Mejora la recogida de basura en el Gran Santo Domingo tras las festividades

Filas de volquetas y camiones en la estación de transferencia de Villas Agrícolas este domingo. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

La recogida de basura mejoró considerablemente este domingo en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

Aunque aún persisten algunos vertederos en el Distrito Nacional, como en las calles Reyes Católicos, en Cristo Rey; Federico Velázquez, en Villa María; Yolanda Guzmán, y parte de la avenida Francisco del Rosario Sánchez, otras vías se encontraban limpias.

La avenida Duarte, que casi siempre presenta acumulación de desechos en muchas de sus esquinas, lucía despejada, aunque con algunas fundas en vertederos improvisados. No obstante, algunas personas continúan sacando los residuos pocos minutos después de que el camión recolector pasa por sus calles.

Otras vías, como la Expreso V Centenario, tenían menos basura que en días pasados, y un vertedero habitual en la calle Hermanos Pinzón, esquina Federico Velázquez, estaba totalmente limpio.

En la estación de transferencia de Villas Agrícolas se formó una larga fila para depositar desechos sólidos; sin embargo, el cúmulo de basura era menor que en ocasiones anteriores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/04012026-basura-en-las-calles-de-santo-domingo-joliver-brito202601040018-cd006070.jpg Calle Federico Velázquez, Villa Maria, Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/04012026-basura-en-las-calles-de-santo-domingo-joliver-brito202601040011-cffe0f36.jpg Camincitos de las fundaciones que depositan los residuos en la estación de transfencia de Villas Agricolas. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/04012026-basura-en-las-calles-de-santo-domingo-joliver-brito202601040005-2b961318.jpg En la avendia Paseo de los Reyes Católicos, en Cristo Rey. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/04012026-basura-en-las-calles-de-santo-domingo-joliver-brito202601040016-367a51b4.jpg Esta intersección formada por las calles Hermanos Pinzón con Fedrico Velázquez, siempre tiene mucha bausra, pero así estaba este domingo. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ ›

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/04012026-basura-en-las-calles-de-santo-domingo-joliver-brito202601040029-d9eb0d30.jpg Avendia Francisco del Roario Sánchez, Guachupita. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

En varios sectores se observaron camiones de las empresas recolectoras realizando labores de recogida, incluidos los camioncitos de fundaciones que mantienen contratos con la Alcaldía.

En otros lugares

En Santo Domingo Este también se registró una mejoría. Los contenedores, en las zonas visitadas por Diario Libre, presentaban pocos residuos. Durante el fin de semana se acumuló mucha basura en la carretera de Mendoza, pero antes del mediodía de este domingo los camiones habían limpiado completamente el área.

En la avenida del Faro, solo un contenedor tenía basura y los vertederos habituales habían desaparecido, pero en la avenida Ecológica con la calle Proyecto 8 persiste un vertedero improvisado en la zona del farallón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/04012026-basura-en-las-calles-de-santo-domingo-joliver-brito202601040038-5dd600a2.jpg Carretera de Mendoza, Santo Domingo Este. (DIARIO LIOBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/04012026-basura-en-las-calles-de-santo-domingo-joliver-brito202601040033-37783603.jpg Farallón de la autopista Ecológica, santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/04012026-basura-en-las-calles-de-santo-domingo-joliver-brito202601040032-2e03ec21.jpg Villa Duarte, próximo al Faro. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/04012026-basura-en-las-calles-de-santo-domingo-joliver-brito202601040041-bd7d83b8.jpg En avendia Charles de Gaulle, Santo Domingo Norte. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/04012026-basura-en-las-calles-de-santo-domingo-joliver-brito202601040035-19db6bbe.jpg Calle La SAvanzada o Martin Luther King, Santo Domongo Este. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ ›

En Santo Domingo Norte aún se observaban algunos puntos críticos, como la avenida Charles de Gaulle y la carretera Los Mina–Sabana Perdida. La avenida Hermanas Mirabal se encontraba limpia, aunque no así algunas calles internas de barrios y residenciales.

Durante las festividades de Navidad y Año Nuevo aumenta la producción de basura en el Gran Santo Domingo, por lo que las alcaldías incrementan la frecuencia de recolección, la cantidad de equipos y el personal.