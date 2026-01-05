A partir de este lunes arranca corredor de autobuses que operará en horario nocturno por la Kennedy

El servicio de transporte nocturno inicia con 25 unidades que cuentan con licencia de operación en el corredor Kennedy desde hace más de dos décadas ( ARCHIVO. )

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte Unificado (CNTU), William Pérez Figuereo, anunció el inicio de un servicio de transporte colectivo nocturno en el corredor de la avenida John F. Kennedy, con un horario de 11:00 de la noche a 5:00 de la mañana, como una respuesta a la creciente actividad económica durante la madrugada.

Detalles del nuevo servicio nocturno en el corredor Kennedy

Pérez Figuereo explicó que la medida busca atender a usuarios que laboran o realizan diligencias en horarios nocturnos y, al mismo tiempo, reducir la presión del tránsito diurno.

Señaló que una parte de la población se moviliza de noche para trabajar en restaurantes, bares, discotecas, supermercados y otros negocios de servicio que hoy operan hasta altas horas.

El servicio inicia con 25 unidades que cuentan con licencia de operación en el corredor Kennedy desde hace más de dos décadas. En esta fase, se incorpora un tercer turno nocturno mientras se concreta el arranque oficial del corredor por parte del Estado, bajo un esquema de alianza público-privada. La operación, indicó, se realiza de forma directa por la CNTU como consorcio.

El recorrido nocturno cubre, en una primera etapa, desde el kilómetro 28 de la autopista Duarte hasta la intersección de la Duarte con París, con posibilidad de extender algunos viajes hacia otros puntos según la demanda.

Durante el día, las rutas mantienen sus recorridos habituales hacia zonas más distantes, pero en la noche se limita el trayecto para garantizar una tarifa única de 45 pesos.

Objetivos y beneficios del transporte colectivo nocturno

Según Pérez Figuereo, el corredor Kennedy concentra más de 500 negocios a lo largo de su trazado, lo que genera una demanda constante de transporte colectivo en horas de la noche y la madrugada.

Afirmó que el funcionamiento del servicio ha sido posible por el apoyo de las autoridades de tránsito, la iluminación instalada en la vía y la coordinación con la Policía Nacional para reforzar la vigilancia nocturna.

Las unidades que operan en este horario son buses con capacidad inicial para 15 pasajeros. Una vez el corredor entre en operación formal, se prevé la incorporación de guaguas con capacidad para 40 pasajeros.

Todos los vehículos estarán debidamente identificados y contarán con un código QR que permitirá a los usuarios conocer la ubicación del autobús, el nombre del conductor, el horario y la tarifa, con el objetivo de mejorar la seguridad y la organización del servicio.

El director de la CNTU señaló que, debido a las condiciones propias de la madrugada, el servicio no se limitará de forma estricta a paradas fijas, sino que permitirá abordajes en puntos cercanos a establecimientos, de manera similar al concho, para facilitar el acceso de los usuarios.

Pérez Figuereo sostuvo que el transporte colectivo formal prácticamente desapareció en horario nocturno hace más de 25 años y fue sustituido por servicios informales. Consideró que retomar este esquema contribuirá a una movilidad más segura y ordenada, y llamó a otros gremios del sector a replicar la iniciativa en distintas rutas del país. A su juicio, el objetivo es responder al déficit de transporte y avanzar hacia un sistema más estructurado que acompañe la dinámica de una economía que ya no se detiene al caer la noche.