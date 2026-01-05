Carreteo de la Digesett iniciará a 2:00 de la tarde

Los carreteos se realizan de manera simultánea en varios tramos estratégicos. En la autopista 6 de Noviembre, el recorrido va desde el puente Lucas Díaz hasta el peaje de la 6 de Noviembre. ( ARCHIVO. )

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) anuncia la realización de su tradicional carreteo simultáneo este lunes 5 de enero de 2026, a partir de las 2:00 de la tarde, con motivo del feriado del Día de los Reyes.

La entidad informa que el operativo forma parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad vial durante el retorno masivo de conductores, tras el asueto.

El objetivo es regular la velocidad, ordenar el flujo vehicular y reducir el riesgo de accidentes de tránsito en las principales vías del país, especialmente en fines de semana largos.

Los carreteos se realizan de manera simultánea en varios tramos estratégicos. En la autopista 6 de Noviembre, el recorrido va desde el puente Lucas Díaz hasta el peaje de la 6 de Noviembre.

En la autopista Duarte, tramo II, se extiende desde el Aeropuerto del Cibao hasta Sabana del Puerto, mientras que en el tramo I cubre desde Loma Miranda hasta la Circunvalación Santo Domingo.

Zonas turísticas

También incluye el bulevar Turístico Punta Cana, desde el destacamento de Punta Cana hasta el cruce de Hato Mayor, y la Autovía del Este, desde el elevado del cruce de Hato Mayor hasta el puente Juan Carlos.

La Digesett exhorta a los conductores a respetar las indicaciones de los agentes, mantener una velocidad prudente, evitar el consumo de alcohol al conducir, utilizar el cinturón de seguridad y manejar con responsabilidad. Recuerda que la seguridad en las vías es un compromiso compartido.

La institución señala, además, que sus agentes permanecen desplegados junto a las demás entidades que integran los organismos de seguridad vial, con un trabajo coordinado orientado a proteger vidas y garantizar un retorno seguro a los hogares.