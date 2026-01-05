Suspenden búsqueda de niña Brianna Genao hasta que paren las fuertes lluvias en Imbert

Miembros de las instituciones de socorro se cubren de las lluvias en una vivienda de la comunidad de Barrero, en Imbert, Puerto Plata, en donde se realiza la búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años de edad. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Los miembros de organismos de socorro suspendieron, de manera temporal, las labores de búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario por las fuertes lluvias que se registran en Imbert, Puerto Plata.

Las labores de rastreo fueron detenidas este lunes 5 de enero debido a las condiciones climáticas adversas, luego de que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declarara a Puerto Plata bajo alerta amarilla.

No obstante, los organismos de socorro se mantienen apostados en la zona, con presencia de la Defensa Civil, Policía Nacional, Ejército de República Dominicana y el Ministerio Público.

La menor de tres años de edad fue vista por última vez el 31 de diciembre del pasado año en la comunidad de Barrero, del municipio Imbert.

Pide intervención del presidente

El abuelo de Genao Rosario hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga y disponga acciones que permitan esclarecer la desaparición de la menor, ocurrida hace cinco días.

Braulio González ofreció breves declaraciones a Diario Libre, en las que manifestó su angustia y dijo sentirse desesperado ante la falta de comunicación directa por parte de las autoridades, de las que no han recibido detalles concretos sobre los resultados de las investigaciones y de rastreo.

"No sé decirte, porque no difunden nada. No me dicen nada de lo que han averiguado. Ahora tengo la cabeza mala, estoy muy preocupado con la lluvia".

Restricciones a la prensa

A pesar del amplio despliegue, no se ha ofrecido información oficial sobre avances en la investigación, mientras continúan las restricciones de acceso a la prensa al área donde se desarrollan las labores, una situación que ya había sido denunciada por distintos medios en días anteriores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/whatsapp-image-2026-01-05-at-11141-pm-73178535.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/whatsapp-image-2026-01-05-at-11141-pm-73178535.jpeg Braulio González, abuelo de la niñaBrianna Genao Rosario. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Presencia de altos mandos y fiscales

Durante la jornada de este lunes se observó la llegada a Barrero del general Matos Pérez, director de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional, quien no ofreció declaraciones a los medios.

Desde el domingo, las investigaciones cuentan con la participación de la magistrada Olga Diná, mientras que informaciones extraoficiales indican que este lunes se encuentra en la zona el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, realizando interrogatorios a personas que estuvieron en contacto con la niña el día de su desaparición.

Contexto del caso

Brianna Genao Rosario fue vista por última vez la tarde del 31 de diciembre, mientras se encontraba en Barrero durante una visita familiar.

Desde entonces, se activó un amplio operativo de búsqueda que incluyó rastreos terrestres, revisión de zonas boscosas y áreas cercanas al río, además de investigaciones en el entorno familiar.

Hasta la fecha, no existe información oficial confirmada sobre su paradero, mientras las autoridades aseguran que el proceso investigativo continúa abierto.