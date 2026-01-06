El Gobierno dominicano se propone inaugurar este año 2026 obras de infraestructuras viales y de transporte en Santo Domingo y Santiago, que se espera, tengan gran impacto en la movilidad de los residentes en esas dos metrópolis, cuyo monto general ronda los 93 mil 800 millones de pesos, unos 1,573 millones de dólares.

Dentro de esas obras están: la línea 2-C del Metro de Santo Domingo, el monorriel de Santiago, la tercera línea del Teleférico de Santo Domingo, el túnel de la avenida Gregorio Luperón, la ampliación de la avenida República de Colombia y la Circunvalación de Los Alcarrizos

Se trata de infraestructuras del plan integral de soluciones viales en el que están enfrascadas las autoridades en el Gran Santo Domingo y Santiago, que, junto a otras obras ya inauguradas como la avenida Ecológica, el paso a desnivel de la Prolongación 27 de Febrero y el Teleférico de Santiago contribuirán con la mejoría del transporte masivo y la reducción de los tapones.

El túnel de la avenida Luperón (Plaza de la Bandera) tendrá una longitud de 1.02 kilómetros, de cuatro carriles, dos en ambas direcciones, que complementarán la solución vial en la Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar.

Su costo es de 4,800 millones de pesos, conforme han informado las autoridades, financiados con parte de los fondos provenientes del acuerdo entre el Estado y Aerodom. Las autoridades tienen previsto que la obra esté en funcionamiento en el segundo trimestre de este año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/31122025-obras-del-gobierno-luduis-tapia202512310013-434f6c0b.jpg La línea 2-C del metro es una de las obras más esperadas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/31122025-obras-del-gobierno-luduis-tapia202512310008-cbe0896c.jpg El túnel de la Plaza de la Bandera. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/31122025-obras-del-gobierno-luduis-tapia202512310005-b9a19c8b.jpg Se espera mejoría en el transito. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPÍA) ‹ >

Teleférico Santo Domingo Oeste

La tercera línea de Teleférico, que estará en Santo Domingo Oeste, unirá la línea 2 del Metro de Santo Domingo en la estación María Montez y mediante seis estaciones conectará con los barrios Buenos Aires, Ensanche Altagracia, El Café de Herrera y el distrito municipal Quita Sueño, en Haina en una extensión de 7.3 kilómetros que se recorrerá en 20 minutos.

La primera etapa, que la conforman tres estaciones, que se extienden desde la María Montez hasta la Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar(Pintura) estaría terminada a final de este año 2026 y la segunda, desde Pintura a Quita Sueño, en el año 2027.

Este proyecto está proyectado para movilizar 4,500 pasajeros por hora y por sentido con cabinas para 10 personas sentadas y dos paradas, similar al teleférico de Los Alcarrizos. La inversión en ese proyecto es de 14 mil millones de pesos, unos 250 millones de dólares, de acuerdo con datos ofrecidos por las autoridades.

Línea 2-C del metro

La línea 2-C del Metro de Santo Domingo es una de las obras más esperadas y de mayor impacto para los usuarios de ese transporte masivo en la parte oeste de la ciudad. Será un complemento del Teleférico de Los Alcarrizos.

De acuerdo con el cronograma oficial, ese tramo de 7.3 kilómetros, con un túnel de 940 metros que conecta con la estación María Montez, tendrá y seis estaciones, sería inaugurado en febrero de este año, conforme informó el propio presidente Luis Abinader. La obra se ejecuta desde febrero de 2022.

La inversión es de alrededor de 30 mil millones de pesos, unos 506 millones de dólares, y según las autoridades, beneficiará a mas de un millón de habitantes de esa demarcación.

República de Colombia

La ampliación de la avenida República de Colombia es otra de las obras más esperada debido a los extenso e intensos tapones que se forman en esa vía. Ya algunos tramos de la primera etapa desde la avenida Monumental hacia el este están en fase de terminación.

Con una extensión de poco más de 5 kilómetros, esta vía beneficiará a unos 35,000 conductores que diariamente se desplazan por el lugar. Comprende la construcción de un puente, un túnel y la creación de un parque amortiguamiento del Jardín Botánico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/2f3a0050-227b3ca3.jpg Avenida República de Colombia. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/2f3a9984-59ce8115.jpg En la Circunvalación de Los Alcarrizos hay material de rellenos para el asfaltado. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/2f3a0019-4b5f373a.jpg El inicio de la Circunvalación de Los Alcarrizos, donde de une con la Circunvalación de Santo Domingo, ya se separaron las direcciones de la vía. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/2f3a0034-dabf29fa.jpg Algunos tramos de la República de Colombia ya están en uso. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/2f3a9982-7be6e0bc.jpg Material de construcción en la República de Colombia. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/2f3a0014-50ff6735.jpg Las obras beneficiarán a miles de personas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

El proyecto "Solución Vial y Ambiental: Avenida República de Colombia y su Entorno" tendrá una inversión de 10 mil millones de pesos (unos 166 millones de dólares), recursos provenientes de los fondos del acuerdo entre el Estado dominicano y Aeropuerto Siglo XXI (Aerodom).

La terminación y puesta en servicio general de esta obra, que incluye pasos a desnivel, distribuidores viales, ampliaciones y retornos, está prevista para el próximo año, de acuerdo con informaciones suministradas por las autoridades.

Circunvalación Los Alcarrizos

De todas esas obras del Gran Santo Domingo la que presenta mayor atraso es la circunvalación, en el tramo de 6.3 kilómetros que unirá la Autopista Duarte, por la estación del metro Pablo Adón, con la Circunvalación de Santo Domingo.

Fue iniciada en febrero de 2021 y aunque se pensaba que la obra estaría lista en 15 meses han pasado cuatro años. Las autoridades atribuyen el retraso al proceso de expropiaciones en todo el trayecto de la vía. Los trabajos están a cargo de la empresa constructora Compreica.

La inversión estimada en principio fue de dos mil millones de pesos (unos 33 millones de dólares). Es un viejo proyecto iniciado por uno de los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, que entonces se denominó "El Nuevo Camino".

El Monorriel de Santiago

El Monorriel de Santiago avanza como el principal sistema de transporte masivo del Cibao. La obra presenta más de 90 % de avance en la parte civil y alrededor de 28 % en el componente electromecánico. De las 14 estaciones proyectadas, 12 superan el 90 % de ejecución.

De acuerdo con las autoridades, el sistema se proyecta para entrar en operación en el primer trimestre de 2026 a pesar de que se había proyectado su terminación en febrero de 2023.

Tiene una extensión de 15 kilómetros con 16 estaciones y tendrá la capacidad de transportar alrededor de 40,000 pasajeros por hora, una vez esté en pleno funcionamiento.

El costo estimado de esta obra es de alrededor de los 33 mil millones de pesos, unos 550 millones de dólares. En conjunto, estas obras reflejan una estrategia nacional orientada a modernizar el transporte, reducir la congestión y promover un desarrollo urbano más ordenado y sostenible.

Con inversiones históricas y plazos definidos, el Gobierno apuesta a que, a partir de este año, el país cuente con un sistema de movilidad más eficiente, seguro y acorde con las necesidades de su crecimiento urbano.