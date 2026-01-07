Regidores de Santo Domingo Este aprueban construcción de torre de 38 niveles en Alma Rosa

Palacio municipal de Santo Domingo Este: la resolución fue aprobada en diciembre del 2025 por el concejo de regidores de Santo Domingo Este. ( ARCHIVO. )

El concejo de regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este aprobó el uso de suelo para el proyecto residencial Torre LM XXXVIII, mediante la Resolución No. 50-2025, firmada el 11 de diciembre de 2025. La autorización permite la construcción de un edificio de 38 niveles sobre la rasante en un solar de 2,014 metros cuadrados, ubicado en la calle Bonaire del Ensanche Alma Rosa I.

De acuerdo con la resolución, el proyecto contempla cuatro niveles de estacionamiento sobre el nivel de calle, un semisótano y cinco sótanos adicionales para aparcamiento.

Sobre esa base se levantarán 31 niveles de apartamentos, de los cuales dos estarán destinados a áreas sociales. El documento establece una densidad de 3,800 habitantes por hectárea.

El Concejo indicó que la aprobación se emitió tras un informe favorable de la Comisión Permanente de Planeamiento Urbano y que la Secretaría General de la Alcaldía no presentó objeciones.

Edificios altos en RD y comparación con Torre LM XXXVIII Edificio Altura Niveles Uso Torre Anacaona 27 171 m 41 Residencial Torre Caney 150 m 38 Residencial Silver Sun Gallery 130 m 31 Hotel / Oficinas Torre Mar Azul 145 m 37 Residencial Torre LM XXXVIII No informado 38 Residencial En móviles puedes deslizar horizontalmente la tabla. En pantallas muy pequeñas se mostrará como tarjetas.

Contexto y comparación con otras torres del país

La Torre LM XXXVIII se inserta en el proceso de densificación vertical que se ha intensificado en el Gran Santo Domingo, impulsado por la limitada disponibilidad de suelo urbano y la preferencia creciente por edificaciones en altura, tanto para uso residencial como mixto.

Por su número de plantas, la nueva torre se colocaría entre las edificaciones más altas del país. En el Distrito Nacional, el referente sigue siendo la Torre Anacaona 27, con 41 niveles y una altura aproximada de 171 metros, considerada el rascacielos más alto de la República Dominicana y del Caribe. Le sigue la Torre Caney, con 38 pisos y 150 metros de altura, inaugurada en 2009.

Otros edificios destacados del skyline capitalino son la Silver Sun Gallery, con 31 niveles y uso hotelero y de oficinas, y la Torre Mar Azul, un conjunto residencial de hasta 37 niveles en la avenida Anacaona.

Con 38 niveles aprobados, la LM XXXVIII igualará en número de plantas a la Torre Caney, aunque quedará por debajo de la Anacaona 27. Su localización en Santo Domingo Este marca una expansión del desarrollo de rascacielos hacia zonas residenciales que tradicionalmente no concentraban este tipo de edificaciones. En el caso de Alma Rosa I, el proyecto representa un cambio relevante en un sector caracterizado hasta ahora por construcciones de mediana altura.