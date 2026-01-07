La acumulación de basura y plagas afectan el paso fronterizo de Dajabón

Desechos sólidos acumulados en el paso fronterizo de Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

El paso fronterizo de Dajabón, una de las principales puertas de entrada entre Haití y la República Dominicana, se ha transformado en un vertedero municipal a cielo abierto, ofreciendo una imagen alarmante y dolorosa, tanto para residentes como para visitantes.

Montañas de desechos sólidos se acumulan sin control, generando un foco de contaminación que ha dado paso a la proliferación de mosquitos y ratas, visibles a cualquier hora del día.

Este escenario no solo representa un riesgo para la salud pública, sino que hiere profundamente la dignidad de una ciudad que históricamente ha sido símbolo de intercambio, cultura y convivencia fronteriza.

Paradójicamente, esta es la primera imagen que reciben turistas, estudiantes y visitantes que llegan a conocer Dajabón.

Basura, malos olores y animales transmisores de enfermedades. Una bienvenida que contrasta con la riqueza humana y cultural de esta ciudad fronteriza, donde convergen las dinámicas sociales y comerciales entre Haití y la República Dominicana.

Los comunitarios, como Ana Luisa Mansueta, expresan su indignación y tristeza ante una situación que consideran insostenible.

Piden intervención de las autoridades

"No es solo basura, es el abandono lo que duele", comentan María López Estévez residente de la zona, quien teme por la salud de sus familias y por el impacto negativo que esta realidad tiene en la imagen de la provincia y del país.

Dajabón merece un paso fronterizo limpio, seguro y digno, acorde con su importancia estratégica y humana. La frontera no puede seguir siendo sinónimo de descuido, sino un espacio que refleje orden, respeto y compromiso con la salud y el bienestar de todos.

La comunidad hace un llamado urgente a las autoridades municipales y nacionales para que tomen acciones inmediatas y devuelvan a este punto fronterizo la dignidad que merece.