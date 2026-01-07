El corredor de autobuses nocturno costará RD$45 y llegará hasta la Duarte con París en esta fase

Una de la guagua que estará operando en el corredor nocturno que será desde el kilómetro 28 de la autopista Duarte hasta la intersección de las avenidas Duarte y París. ( SAMIL MATEO DOMINICI/ DIARIO LIBRE )

El corredor nocturno de autobuses, que cumple su segundo día de operación, tendrá una tarifa fija de RD$ 45 y ofrecerá servicio desde el kilómetro 28 de la autopista Duarte hasta la intersección de las avenidas Duarte y París, en Santo Domingo, en horario de 11:00 de la noche a 5:00 de la mañana.

La información fue confirmada por el presidente de la Confederación Nacional de Transporte Unificado (CNTU), William Pérez Figuereo, quien explicó que la iniciativa busca garantizar un transporte seguro, organizado y permanente durante la madrugada, un horario en el que ciudadanos carecen de opciones de movilidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/07012026-cntu-anuncia-nuevo-servicio-de-transporte-nocturno-samil-mateo-dominici7-7a6d13cf.jpg El presidente de la Confederación Nacional de Transporte Unificado (CNTU), William Pérez Figuereo, explicando el funcionamiento de la ruta. (SAMIL MATEO DOMINICI)

Pérez Figuereo indicó que el servicio cuenta con autobuses cero kilómetros, debidamente identificados, y con un esquema de seguridad que incluye unidades de vigilancia que acompañan las rutas.

Asimismo, señaló que se han realizado coordinaciones con la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Red Vial para preservar la seguridad de choferes y pasajeros.

Domingo a domingo

"El pasaje será inalterable y la ruta operará de domingo a domingo. Pedimos a la ciudadanía que cuide estas unidades, ya que se trata de una inversión realizada con recursos propios de los miembros de la CNTU, sin ningún tipo de subsidio estatal", expresó.

El dirigente transportista explicó que el proyecto ha requerido una inversión aproximada de RD$75 millones, con la incorporación inicial de 25 autobuses, y que la flotilla se irá ampliando de manera gradual según la demanda del servicio.

Asimismo, informó que la CNTU solicitará en los próximos días la ampliación del recorrido hasta la ciudad Juan Bosch, con el objetivo de facilitar el traslado nocturno de residentes que trabajan en horarios extendidos y necesitan conectarse con el Distrito Nacional.

Pérez Figuereo resaltó que la falta de transporte nocturno obliga a muchos trabajadores de zonas como San Cristóbal, Villa Altagracia, Boca Chica, San Pedro de Macorís y Monte Plata a pagar alojamiento en la capital, situación que podría reducirse con la expansión de este tipo de rutas.

Extensión de horarios

Finalmente, llamó al Gobierno a evaluar la extensión de los horarios de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el Metro y el Teleférico de Santo Domingo, así como a continuar los programas de renovación de flotillas, para mejorar la calidad y seguridad del transporte nocturno en el país.