Vertederos ilegales afectan viviendas y una escuela en Los Mina
Basura, alimañas y malos olores desesperan a residentes de Los Mina
Moradores de los barrios Los Barracones y La Vieja Barquita, en el sector Los Mina, reclamaron al alcalde Dío Astacio la eliminación de vertederos improvisados, uno de los cuales se encuentra en un pequeño solar que forma parte del techo de una vivienda.
Elsa Altagracia Grullón Ventura, dirigente comunitaria de Los Barracones, barrio cercano a la avenida Venezuela, denunció que personas que se dedican a botar basura por paga aprovechan las horas nocturnas para depositar residuos en el techo de una casa construida en una pendiente.
Explicó que de los escombros salen culebras, ratones, cucarachas y otras alimañas que penetran en las viviendas de los alrededores, además de afectar la salud de los residentes por el mal olor que invade toda la zona. Precisó que las autoridades tienen conocimiento del problema, pero no han tomado acciones para resolverlo.
Indicó que una regidora conocida como Margarita ha visitado el lugar y que el alcalde pedáneo también tiene información sobre la situación.
"El problema es que uno aquí no puede amanecer como vigilante y ellos, consumidores de drogas, echan la basura de madrugada. Ya yo la he limpiado dos veces y uno no puede vivir así. Yo quiero que el ayuntamiento haga algo: que incauten el solar y construyan una iglesia, una estancia infantil o una botica popular, porque aquí carecemos de todo eso", expresó Grullón Ventura.
La dirigente comunitaria informó que el pequeño solar pertenecía a un señor que falleció y que los herederos no se han preocupado por el terreno, aunque reaccionan cuando alguien intenta construir.
Hizo un llamado al alcalde Dío Astacio para que envíe una brigada a limpiar los residuos, ya que algunas personas lanzan la basura en el lugar debido a que el camión recolector no pasa con la frecuencia necesaria.
También en la Vieja Barquita
En otro caso, en el sector La Vieja Barquita, moradores denunciaron la existencia de un vertedero en el patio de la escuela Margarita Naseau, situación que podría afectar a los estudiantes cuando regresen a clases tras las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.
Residentes del lugar advirtieron que los residuos representan un foco de contaminación para los niños y adolescentes que estudian en el plantel. Señalaron que el camión de la basura ya no pasa con la regularidad de antes y que algunas personas, para evitar lanzar los desechos al río, optan por amontonarlos en espacios públicos.
Los comunitarios temen que, con el reinicio del año escolar, los estudiantes sean afectados por la proliferación de moscas y el mal olor generado por la descomposición de los residuos.