Vertederos ilegales afectan viviendas y una escuela en Los Mina

La bausra afta a los vecinos en el barrio Los Barracones, en Los Mina. ( DUIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Moradores de los barrios Los Barracones y La Vieja Barquita, en el sector Los Mina, reclamaron al alcalde Dío Astacio la eliminación de vertederos improvisados, uno de los cuales se encuentra en un pequeño solar que forma parte del techo de una vivienda.

Elsa Altagracia Grullón Ventura, dirigente comunitaria de Los Barracones, barrio cercano a la avenida Venezuela, denunció que personas que se dedican a botar basura por paga aprovechan las horas nocturnas para depositar residuos en el techo de una casa construida en una pendiente.

Explicó que de los escombros salen culebras, ratones, cucarachas y otras alimañas que penetran en las viviendas de los alrededores, además de afectar la salud de los residentes por el mal olor que invade toda la zona. Precisó que las autoridades tienen conocimiento del problema, pero no han tomado acciones para resolverlo.

Indicó que una regidora conocida como Margarita ha visitado el lugar y que el alcalde pedáneo también tiene información sobre la situación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/06012026-casa-afectada-en-los-minas-dare-collado2-3b7a62e6.jpg Ratones, culebras y cucharachas se reproducen en los escombros. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/06012026-casa-afectada-en-los-minas-dare-collado4-copy-702f9fdc.jpg Vecinos dicen que el camión de la basura casi no va al barrio. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

"El problema es que uno aquí no puede amanecer como vigilante y ellos, consumidores de drogas, echan la basura de madrugada. Ya yo la he limpiado dos veces y uno no puede vivir así. Yo quiero que el ayuntamiento haga algo: que incauten el solar y construyan una iglesia, una estancia infantil o una botica popular, porque aquí carecemos de todo eso", expresó Grullón Ventura.

Te puede interesar Dío Astacio declara guerra contra la basura en Santo Domingo Este

La dirigente comunitaria informó que el pequeño solar pertenecía a un señor que falleció y que los herederos no se han preocupado por el terreno, aunque reaccionan cuando alguien intenta construir.

Hizo un llamado al alcalde Dío Astacio para que envíe una brigada a limpiar los residuos, ya que algunas personas lanzan la basura en el lugar debido a que el camión recolector no pasa con la frecuencia necesaria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/2f3a0561-a1c79072.jpg Entrada de l que era un parque fluvial en la Vieja Barquita. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/2f3a0556-6e3312bc.jpg Basura en la escuelaMargarita Naseau, en la Vieja Barquita de Los Mina. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/2f3a0564-635b3504.jpg La entrada a la Vieja Barquita está ocupada por basura. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

También en la Vieja Barquita

En otro caso, en el sector La Vieja Barquita, moradores denunciaron la existencia de un vertedero en el patio de la escuela Margarita Naseau, situación que podría afectar a los estudiantes cuando regresen a clases tras las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Residentes del lugar advirtieron que los residuos representan un foco de contaminación para los niños y adolescentes que estudian en el plantel. Señalaron que el camión de la basura ya no pasa con la regularidad de antes y que algunas personas, para evitar lanzar los desechos al río, optan por amontonarlos en espacios públicos.

Los comunitarios temen que, con el reinicio del año escolar, los estudiantes sean afectados por la proliferación de moscas y el mal olor generado por la descomposición de los residuos.

Leer más Denuncian que vertederos improvisados arropan las calles de Hato Mayor