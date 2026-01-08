Congestión en calle de Villa Consuelo por insuficiente espacio para circular

Insalubridad, tapones y daños a vehículos forman parte del día a día en la calle Francisco Núñez Fabián, debido al deterioro y a la constante acumulación de agua en esta vía del sector de Villa Consuelo.

Se trata de una calle corta que conecta la avenida Expreso V Centenario con la calle Hermanos Pinzón, detrás del liceo Juan Pablo Duarte. En ambos laterales, el tránsito se torna caótico por los hoyos y el deterioro del pavimento, provocados por la acumulación permanente de agua.

Es una vía de alto flujo vehicular, que sirve de desahogo para muchos conductores que se desplazan hacia Santo Domingo Este o hacia la parte norte de la ciudad. En la entrada por el Expreso V Centenario, próximo al paso peatonal cercano a la avenida Duarte, la calle se encuentra completamente destruida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/07012026-calles-aun-sin-arreglo-en-el-5to-centenario-luduis-tapia13-4459645b.jpg Calle Hermanos Pinzón e squina Francisco Núñez Fabián. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/07012026-calles-aun-sin-arreglo-en-el-5to-centenario-luduis-tapia11-58a5cf64.jpg El agua pestilente se acumula de manera permanente. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/07012026-calles-aun-sin-arreglo-en-el-5to-centenario-luduis-tapia-d493a6ee.jpg Entrada a la calle Francisco Núñez Fabián desde la avenida Expreso V Centenario. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/07012026-calles-aun-sin-arreglo-en-el-5to-centenario-luduis-tapia10-4216cfc3.jpg En la via hay un desguezadero de neveras. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/07012026-calles-aun-sin-arreglo-en-el-5to-centenario-luduis-tapia12-785cacfd.jpg El lugar afecta la salud d ela gente. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/07012026-calles-aun-sin-arreglo-en-el-5to-centenario-luduis-tapia2-f1dfcd0e.jpg Los vehiculos dañan piezas por el mal estado de la calle. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Daños a los vehículos

Losse ven obligados ay, en muchos casos, apara evadir los hoyos. De acuerdo con vecinos del sector, con frecuencia se producen daños en amortiguadores y trenes delanteros de los vehículos debido a la profundidad de los baches.

La capa asfáltica ha desaparecido casi por completo a causa de un charco de agua cloacal que permanece en el lugar de manera constante, producto de la falta de un sistema de drenaje sanitario y pluvial adecuado. El hedor es permanente en ambos extremos de la vía debido a la acumulación de aguas residuales y basura.

En el otro extremo, donde la calle Francisco Núñez Fabián se une con la Hermanos Pinzón, el agua se encuentra en estado de putrefacción, ya que no se filtra y el área funciona como un vertedero improvisado. En el tramo central, además, un desguazadero de neveras ocupa aproximadamente la mitad de la calle.

Las calles adyacentes también resultan afectadas, pues son obstruidas por metaleros que han convertido la zona en un punto habitual para la compra de todo tipo de artículos viejos de los que se pueda extraer material reutilizable.

En ocasiones se forman largos tapones debido al poco espacio que se dejan en la vía para el tránsito vehicular.



