Desde neveras hasta chasis: el hallazgo en cañadas del Gran Santo Domingo

En las cañadas se cuentran todo tipo de residuos.

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví, aseguró que en las cañadas intervenidas por la institución se han encontrado desde colchones e inodoros hasta neveras y partes de vehículos, por lo que hizo un llamado a la población a contribuir para evitar la obstrucción de estos drenajes.

Indicó que, durante las jornadas de limpieza realizadas en distintas cañadas del Gran Santo Domingo, las brigadas han retirado neveras, bumpers y chasis de vehículos, entre otros desechos, situación que atribuyó a la falta de conciencia ciudadana.

Llamado a la conciencia

"Eso, simple y llanamente, lo que hace es dañar el medio ambiente y su entorno. Nosotros le pedimos a la ciudadanía que, por favor, este tipo de cosas no las tiren en las cañadas. Es un daño que le están haciendo al medio ambiente, a su comunidad y a nuestra gestión", expresó Suberví.

El funcionario sostuvo que las cañadas no son zafacones y advirtió que cada residuo lanzado en estos afluentes regresa en forma de contaminación, enfermedades e inundaciones. En ese sentido, insistió en que el bienestar de las comunidades comienza con la responsabilidad y el compromiso de cada ciudadano.

Las brigadas de la CAASD realizan de manera permanente jornadas de limpieza de cañadas en el Gran Santo Domingo, de donde han retirado toneladas de residuos sólidos.

Estos operativos se desarrollan desde el inicio de la actual gestión, con el objetivo de prevenir la propagación de enfermedades y reducir los niveles de contaminación en las zonas más vulnerables.