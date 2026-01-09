Tramo de la línea 1 del Metro cerrará a las 8:00 de la noche durante 16 días

Vagones del del Metro de Santo Domingo durante su recorrido. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó este viernes que realizará trabajos de mantenimiento preventivo programado en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, los cuales se llevarán a cabo desde este sábado 10 hasta el domingo 25 de enero.

De acuerdo con la entidad, las labores se ejecutarán en horario nocturno, específicamente en las estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingó, por lo que durante ese período se aplicará un cierre anticipado del servicio, iniciando a las 8:00 de la noche , y abriendo de manera regular en el horario normal de operaciones del sistema.

Disponen servicios de OMSA

Para garantizar la movilidad de los usuarios durante la ejecución de los trabajos, la Opret indicó que dispuso la habilitación de unidades de autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA), las cuales ofrecerán el servicio de manera gratuita.

Mediante una nota de prensa, la Opret explicó que, durante los 16 días del mantenimiento programado, su equipo de Operaciones trabajará ocho horas diarias, como parte de las acciones preventivas destinadas a asegurar el buen funcionamiento del sistema.

La institución manifestó que estos trabajos tienen como objetivo garantizar la seguridad, confiabilidad y continuidad del servicio que ofrece el Metro de Santo Domingo a los miles de usuarios que lo utilizan diariamente.