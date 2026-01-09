El Metro de Santo Domingo retoma el uso de botones para abrir puertas de los vagones

Vista del botón que deben presionar los usuarios del Metro de Santo Domingo para que abran las puertas de los vagones. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Desde hace unos días, los usuarios del Metro de Santo Domingo deben presionar un botón para abrir las puertas de los vagones una vez se encienda la luz verde, permitiendo así la entrada o salida de los trenes de manera ordenada.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre el viernes 9 de enero, se constató que algunos pasajeros aún no se habían acostumbrado a la medida, pues estaban habituados a que las puertas se abrieran de forma automática.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) explicó a Diario Libre que, durante la pandemia de COVID-19, las puertas se abrían automáticamente como medida preventiva para reducir el contacto con superficies. Sin embargo, indicaron que:

"La medida de presionar el botón para la apertura de puertas forma parte del funcionamiento normal del sistema Metro de Santo Domingo. Durante el período de la pandemia, esta acción fue suspendida temporalmente, pero ahora se ha retomado la normativa habitual. Recordamos a los usuarios que el uso del botón contribuye a un acceso ordenado y eficiente a los trenes", reseñaron.

Te puede interesar Instalan sistema integrado en el Metro de Santo Domingo, pero con el nombre de Santiago

Transporte integrado y novedades para 2026

Este año también se implementa el sistema de transporte integrado, que permite a los usuarios moverse dentro del sistema, que incluye Metro, Teleférico y corredores de autobuses, mediante una tarifa única opcional de 35 pesos.

Historia del Metro de Santo Domingo

El Metro inició operaciones el 30 de enero de 2009 con la inauguración de la Línea 1, aunque la inauguración formal fue el 29 de enero de ese año.

Fue el primer sistema de transporte rápido del país y ha sido clave para mejorar la movilidad en la capital, con expansiones posteriores como la Línea 2, inaugurada en 2013 y ampliada en 2018.