Suministro de agua será afectado este sábado en varios sectores del Gran Santo Domingo

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que el suministro de agua potable se verá afectado de manera parcial este sábado 10 de enero en varios sectores del Gran Santo Domingo, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en el acueducto Isabela.

La entidad explicó que, para la ejecución de estas labores, el sistema Isabela permanecerá fuera de servicio durante un período estimado de entre 12 y 14 horas.

Como resultado, residentes de distintas comunidades experimentarán limitaciones en el abastecimiento de agua durante el transcurso del día.

Sectores afectados

La CAASD detalló que la interrupción afectará sectores Puerta de Hierro, La Hondonada, Cuesta Hermosa I, II y III, Arroyo Hondo Viejo e Isabel Villas.

Asimismo, el empalme de la tubería impactará comunidades de Pantoja, entre ellas Los Girasoles III, Residencial Palma Real, Villa El Palmar, Barrio 23, Barrio La Isabela y José Contreras.

Trabajos que se realizarán

Entre los trabajos a realizar se encuentra la limpieza del cárcamo de la estación de bombeo de agua cruda y la instalación de una bomba sumergible, acción que permitirá aumentar la producción del acueducto en aproximadamente 3,700 galones por minuto.

Además, se llevará a cabo el empalme de una tubería de acero de 24 pulgadas con una tubería de PVC de 20 pulgadas, con el objetivo de optimizar la distribución del agua.

La institución aclaró que, aunque estas labores generarán inconvenientes temporales en el suministro, forman parte de un plan de mejora que permitirá fortalecer el servicio de agua potable una vez concluidos los trabajos.

Finalmente, la CAASD pidió disculpas a la población por las molestias ocasionadas y aseguró que sus brigadas trabajarán de manera ininterrumpida para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.