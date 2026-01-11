"Buscábamos hasta en zafacones..., y lo logré": la satisfacción de canjear plásticos por juguetes

Rosángela Abreu camina detrás de su hijo de seis años con los juguetes que intercambió por plásticos en la Alcaldía del Distrito Nacional, el 11 de enero del 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Con grandes bolsas y sacos repletos de botellas, la ilusión por intercambiar "Plásticos por Juguetes" volvió a reunir a decenas de familias en el Palacio Municipal, como parte de la sexta edición de la iniciativa impulsada por la Alcaldía del Distrito Nacional y la alcaldesa Carolina Mejía.

Desde la tarde de ayer, bajo la lluvia, resguardados con capas y, en algunos casos, desde la madrugada, madres, padres, abuelas y niños formaron largas filas con la esperanza de regresar a casa con juguetes.

Mientras avanzaban en las filas, los niños no dejaban de preguntarles a sus padres cuándo les tocaría el turno. Comentaban entre ellos qué juguete esperaban recibir, sin perder de vista los sacos de botellas que cargaban sus familiares.

Testimonios de sacrificio y satisfacción

Entre los participantes se encontraba María Elenny, residente en el sector Los Guandules, a quien le tomó más de una semana reunir las 500 botellas plásticas necesarias para el canje. Explicó que, tras culminar sus horas de trabajo, salía en la noche a recorrer su sector y visitaba a familiares para completar la cantidad requerida.

"Uno hace de todo un poco para completar la cantidad. No fue fácil, pero valió la pena por mi hijo", expresó María, madre de un niño de 10 años.

Sin importar el sol ni las largas horas de espera, Pedro Antonio Estrella, un abuelo de 71 años , también morador del sector Los Guandules , salía de la fila con su objetivo cumplido: llevarles regalos a sus nietos, entre ellos una bicicleta. Afirmó que durante varios días fue guardando, poco a poco, las botellas plásticas para poder cambiarlas y así conseguir artículos para ellos.

"Esto es para mis nietos. Como abuelo uno hace el esfuerzo para verlos contentos", manifestó.

¿Cuánto plástico se recolecta? A lo largo de las seis ediciones de "Plásticos por Juguetes", junto a dos jornadas de "Plásticos por Escolares", se han retirado más de 33 millones de botellas plásticas de las calles, cañadas y ríos de la capital, informó la alcaldesa. En esta edición esperan recolectar entre cuatro y siete millones de botellas plásticas.

Con una bicicleta en las manos, una patineta y una muñeca bajo el brazo, Rosángela Abreu Paulino se retiraba sonriente de las inmediaciones del Palacio Municipal tras realizar el intercambio. A su consideración, el proceso fue organizado. Aseguró que tanto el tiempo de espera como el esfuerzo realizado para recolectar los plásticos valieron la pena.

"Buscábamos hasta en los zafacones, íbamos a los colmados a recolectar, pero lo logré. Fueron muchos días juntando plásticos, pero me siento muy feliz porque ya tengo los regalos para mis hijos", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/whatsapp-image-2026-01-11-at-120400-pm-6ebe20a6.jpeg La alcaldesa Carolina Mejía comparte con los Reyes Magos durante la sexta edición del intercambio "Plásticos por Juguetes". (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/whatsapp-image-2026-01-11-at-120519-pm-dc1f6240.jpeg Durante la sexta edición del intercambio "Plásticos por Juguetes". (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/whatsapp-image-2026-01-11-at-120458-pm-4daa1d89.jpeg Decenas de familias formaron largas filas para participar en el intercambio de botellas plásticas por juguetes. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/whatsapp-image-2026-01-11-at-120503-pm-81da8f3c.jpeg Pedro Antonio Estrella, un abuelo de 71 años, sostiene sus manos una bicileta para su nieto. (DIARIO LIBRE /SAMIL MATEO) ‹ >

A lo largo de la fila, cubriéndose del sol con un abrigo, se encontraba Gregory Reyes, quien refirió que duró más de tres semanas reuniendo botellas plásticas. Esta fue la primera ocasión en la que participó en este tipo de actividades.

Reyes acudió a las inmediaciones desde las 6:00 de la tarde del sábado para asegurar un lugar en la fila y llegar a tiempo.

"Duramos un tiempo, tuvimos que hacer mucho sacrificio para poder conseguir la cantidad de plásticos. Son cosas a las que no estoy acostumbrado, pero se dio la oportunidad y quise intentarlo por mis sobrinas", añadió el residente en Los Pinos de Guachupita.

Indicó que los juguetes serán para sus sobrinas de seis y siete años.

Por su parte, Génesis Martínez explicó que en la recolección participaron sus familiares y vecinos.

"Mis hermanos me ayudaron y puse a mis dos niñas para que también buscaran. A veces salíamos en la tarde a recolectar botellas. Uno se sacrifica porque no siempre se puede comprar un juguete", relató Martínez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/whatsapp-image-2026-01-11-at-120506-pm-d20f5bbb.jpeg Una madre sostiene una bicicleta y varias muñecas tras completar el intercambio de botellas plásticas. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/whatsapp-image-2026-01-11-at-120511-pm-d8abe039.jpeg Personal de la Alcaldía del Distrito Nacional pesa las fundas con botellas plásticas. entregadas por los participantes del programa "Plásticos por Juguetes". (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/whatsapp-image-2026-01-11-at-120520-pm-cf24992b.jpeg Familias esperan su turno en largas filas con bolsas y sacos llenos de botellas plásticas. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) ‹ >

Martínez afirmó que es una participante habitual del intercambio de "Plásticos por Juguetes". Según añadió, la bicicleta que recibió será para su hija de 11 años, mientras que la muñeca será un regalo para su otra niña, de seis años.

Durante la actividad se presentaron personajes infantiles, así como los Reyes Magos y "Colí", la mascota oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además, hubo música dirigida a los niños que se encontraban en el lugar junto a sus familiares.

La tradición sigue

Con su sexta edición, el intercambio organizado por el ADN y la alcaldesa Carolina Mejía ya toma la forma de tradición.

Los testimonios de los asistentes indican que se coordinan durante mucho tiempo para llevar suficientes plásticos y recoger, a cambio, juguetes para sus niños cercanos.