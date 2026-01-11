Plásticos por Juguetes recolecta más de cuatro millones de botellitas

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, junto a una ciudadana que participaó de la iniciativa Plásticos por Juguetes. ( FUENTE EXTERNA )

La sexta edición de Plásticos por Juguetes, celebrada este domingo, recolectó cuatro millones 23 mil 865 botellitas plásticas, informó l a Alcaldía del Distrito Nacional.

La actividad se desarrolló en el Palacio Municipal en orden y seguridad . La cantidad recolectada este año es un 7.8 % más que en la edición de 2025, cuando se retiraron las calles, tres millones 732,056 botellas.

La alcaldía indicó mediante nota de prensa, que esta cifra se suma a los 33 millones de las ediciones anteriores de Plásticos por Juguetes y Plásticos por Escolares, totalizando más de 37 millones.

“Estoy muy feliz de estar aquí esta mañana de manera especial en esta sexta versión de Plásticos por Juguetes, es una inmensa bendición la que nos da Dios, que nos permite para darle alegría a algo tan especial como son nuestros niños y niñas”, manifestó la alcaldesa Carolina Mejía.

Asimismo, afirmó la importancia de ver los rostros de los niños felices por recibir sus anhelados juguetes, una alegría -que dijo- contagia a todos los colaboradores de la alcaldía por hacer posible esta gran actividad.

“Yo les quiero dar un fuerte aplauso por el esfuerzo de amor que aquí se realiza”, dijo, al reconocer el gran apoyo recibido del sector privado para hacer posible Plásticos por Juguetes 2026.

Se garantizó el orden

La alcaldía señaló que más de 350 uniformados brindaron asistencia para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de todos los participantes en el tradicional canje que lleva alegría y educación sobre el reciclaje a los capitaleños.

Además, hubo vigilancia aérea en las filas, carpa para niños extraviados, hospital móvil, ambulancias y equipos de rescate.

En la jornada participaron miembros de la Policía Nacional, Armada de la República Dominicana, Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte (Digesett), Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Cruz Roja, Policía Municipal, Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, Defensoría y Uso de Espacios públicos y seguridad privada.

Detalles de la actividad El intercambio de Plásticos por Juguetes solo se realiza para residentes en el Distrito Nacional, los cuales deben presentar su cédula para poder participar. Se podían intercambiar 500 botellas por una bicicleta y 200 por un juguete variado. Previamente se aclaró que una bicicleta y un juguete era el máximo permitido a entregar por cada cédula.