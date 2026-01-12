Santo Domingo Este experimenta el proceso de transformación urbana más profundo de su historia. El que durante décadas fue considerado un municipio dormitorio, hoy se consolida como el nuevo eje del crecimiento inmobiliario vertical del Gran Santo Domingo, impulsado por grandes proyectos, nuevas normativas urbanas y una revalorización sostenida del suelo.

La evidencia del desarrollo de habitabilidad se concentra en cuatro zonas: Alma Rosa I, avenida España, y se proyectan la avenida Ecológica y el ensanche Ozama. En Alma Rosa I hay seis torres de 25 niveles, otras de 20 y de 12, pero la más alta será la "Laura Michel 38".

Las normativas de uso de suelo para las edificaciones más altas están en Alma Rosa I, con 38 niveles. En la zona de la avenida España hay una disposición desde 2017 que permite la construcción de edificaciones de hasta 50 niveles.

En la avenida España ya existe la torre "Civil Tower Oceance" de 25 niveles, un proyecto exclusivo para vivir frente al mar, también de negocios. En la misma zona se iniciará otro ambicioso: "Coralia", un megaproyecto inmobiliario conformado por 3,318 viviendas y un hotel urbano de lujo.

En ese municipio, entre la avenida Charles de Gaulle y las Américas, se proyecta otra megaobra con una inversión de 700 millones de dólares: el "City Center by Lady Lee", un complejo de nueve torres, cuatro de estas de 20 niveles para residencias, dos de 10 niveles para hotel y otras dos de 20 niveles para oficinas, además del centro comercial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/07012026-crecimiento-vertical-en-santo-domingo-este-luduis-tapia52-f8011c06.jpg Civil Tower Oceance, avenida España, Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Una visión municipal

Con 170 kilómetros cuadrados de extensión y más de 1.3 millones de habitantes, Santo Domingo Este posee una de las mayores reservas de suelo urbanizable del país. Esa combinación, territorio, ubicación estratégica y conectividad, ha sido clave para atraer a grandes desarrolladores inmobiliarios que ya no ven al municipio como una alternativa, sino como el nuevo centro de gravedad del crecimiento urbano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/07012026-crecimiento-vertical-en-santo-domingo-este-luduis-tapia40-4625ef04.jpg Proyectos inmobiliario en Alma Rosa I. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Así lo explica Jesús Colón, secretario general de la Alcaldía de Santo Domingo Este, quien destaca que la construcción en la demarcación no se ha detenido y, por el contrario, se ha sofisticado:

"Acabamos de aprobar normativas para torres de hasta 38 niveles en Alma Rosa y hay hasta 50 niveles en la avenida España. Santo Domingo Este tiene la capacidad urbana, técnica y territorial para levantar edificaciones de esa magnitud".

La visión municipal es clara: densificar de forma ordenada, aprovechar mejor el suelo y convertir la franja costera en un eje de desarrollo moderno, competitivo y visualmente icónico, un proceso que se inició durante la gestión del ex alcalde Alfredo Martínez (El Cañero) y que se ha desarrollado con el apoyo del actual alcalde Dio Astacio.

El valor de la tierra y apartamentos

El impacto del desarrollo vertical se refleja directamente en el valor del suelo. En sectores como Alma Rosa I, el metro cuadrado de construcción ronda los 32,000 pesos, mientras que en zonas como el ensanche Ozama y la urbanización Italia los precios oscilan entre 19,000 y 25,000 pesos.

En términos de venta, los apartamentos en Alma Rosa I y el ensanche Ozama se cotizan a precio de 2,000 dólares por metro cuadrado, con unidades que van desde 170,000 hasta un millón de dólares, en el caso de penthouses y pisos completos con vistas al mar.

¿Qué hace la zona atractiva?

Riubell Montes De Oca, presidente de la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este, destaca que las características que hacen atractiva a Alma Rosa I y otras zonas de SDE son: la anchura de las calles, llanura del terreno, las avenidas que le circundan, la cercanía con el Distrito Nacional y con el mar, y los atractivos comerciales como los establecidos en la Av. Coronel Fernández Domínguez.

Destaca que otro atractivo es la seguridad y la limpieza (en el caso de Alma Rosa I), la iluminación, mejoría del drenaje y la próxima entrada en servicio de la ampliación del acueducto Barrera de Salinidad, aumentará la oferta de agua.

Como aporte al desarrollo del municipio, la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este contrató una compañía urbanista, la cual hizo un levantamiento para modernizar e impactar en el crecimiento vertical, en lo que se refiere a la normativa de construcción: " Hoy, Santo Domingo Este dejó de mirar al Distrito: ahora mira al cielo y hacia el mar".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/07012026-crecimiento-vertical-en-santo-domingo-este-luduis-tapia36-378ab225.jpg Obras en cosntrucción en Santo Domingo Este, Alma RiosaI. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/07012026-crecimiento-vertical-en-santo-domingo-este-luduis-tapia38-9a6891c8.jpg Santo Domingo Este en desarrollo. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/07012026-crecimiento-vertical-en-santo-domingo-este-luduis-tapia34-78007537.jpg Una de las torres más alta de Alma Rosa, plano desde la avenida San Vicente de Paul. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/07012026-crecimiento-vertical-en-santo-domingo-este-luduis-tapia50-18c055a7.jpg Cada vez son mas altas las torres en Santo Domingo Este (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/07012026-crecimiento-vertical-en-santo-domingo-este-luduis-tapia47-dea83fab.jpg Torres modernas en Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/07012026-crecimiento-vertical-en-santo-domingo-este-luduis-tapia42-80f8cd0e.jpg Los inversionistas tiene el ojo hacia Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Pese al desarrollo inmobiliario que experimenta Santo Domingo Este, el presidente de Acosde expresa preocupación por la desaceleración del sector construcción, atribuida a las altas tasas de interés, el aumento de impuestos y la disminución de las ventas inmobiliarias, que han caído entre un 30 % y un 40 %.

"El margen real del constructor ronda entre un 15 % y 18 %. Con tasas altas y mayores cargas impositivas, el sector se ve seriamente afectado", advirtió, al tiempo que llamó al Estado a crear incentivos, agilizar trámites y facilitar financiamientos para mantener a la construcción como uno de los pilares de la economía nacional.

La torre más alta

Para inversionistas como Félix Rodríguez, presidente de la constructora Rodríguez Aquino, el crecimiento vertical no es una moda, sino una necesidad: "Las grandes ciudades del mundo crecen hacia arriba porque así se optimizan los servicios, la energía, la comunicación. Santo Domingo Este va en esa dirección".

El ingeniero Rodríguez aseguró que el proyecto cumple con todos los estudios técnicos necesarios para garantizar el abastecimiento de agua, el drenaje sanitario y la sostenibilidad del terreno, el cual es de tipo rocoso, favoreciendo la infiltración.

Asimismo, indicó que la altura del edificio está dentro de los parámetros aprobados por el planeamiento urbano para Alma Rosa Primera.

El empresario valoró positivamente el respaldo y seguimiento de la Alcaldía de Santo Domingo Este, encabezado por Dío Astacio, destacando su visión y colaboración en el desarrollo ordenado de la ciudad.

Su proyecto, la torre Laura Michel 38 —de 38 niveles y 130 metros en Alma Rosa I— sería el edificio más alto de la demarcación cuando termine su construcción proyectada en unos 36 meses. Es concebido como un "resort urbano" con amenidades de lujo, múltiples niveles de parqueos, áreas sociales, cine, gimnasios, bar, piscinas, pistas para caminar. Simboliza el nuevo perfil del comprador: familias y empresarios que antes invertían en el Distrito Nacional y hoy apuestan por Santo Domingo Este.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/07012026-crecimiento-vertical-en-santo-domingo-este-luduis-tapia24-328a8f81.jpg Una de las calles de Alma Rosa I. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/07012026-crecimiento-vertical-en-santo-domingo-este-luduis-tapia2-76571095.jpg El contraste de como Alma Rosa se levanta detras de las casuchas de Los Mina. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/07012026-crecimiento-vertical-en-santo-domingo-este-luduis-tapia52-e3c54ac6.jpg El mar siempre es un atractivo para la gente amantes de las costas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/07012026-crecimiento-vertical-en-santo-domingo-este-luduis-tapia22-2304a807.jpg Una vistosa torre. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/07012026-crecimiento-vertical-en-santo-domingo-este-luduis-tapia17-3eb723a7.jpg Santo Domingo se levanta (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/07012026-crecimiento-vertical-en-santo-domingo-este-luduis-tapia55-fe3bcbb5.jpg Con la construcción del Malecón de la avendia España por parte de Turismo, el lugar cobra mas belleza. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/07012026-crecimiento-vertical-en-santo-domingo-este-luduis-tapia12-2e2e0cba.jpg Al menos una torre que tendrá helipuerto en Alma Rosa. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Hacia nuevas zonas

Las proyecciones de los inversionistas están enfocadas en otras zonas con vocación del urbanismo vertical, como el ensanche Ozama y el trayecto de la avenida Ecológica. Pero en esta última hay limitaciones en las construcciones de altura superior a los cinco pisos debido a que existen normas que las prohíben por los requerimientos exigidos ante la cercanía de la Base Aérea de San Isidro, para el correcto y seguro despegue y aterrizaje de aeronaves.

Sin embargo, desde la parte de Los Frailes en adelante el uso de suelo permite torres de mayor altura.

Hoy, Santo Domingo Este ya no duerme. Produce, construye, invierte y sueña en grande. La ciudad crece, se verticaliza y redefine su identidad.