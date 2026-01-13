La calle El Conde, en la histórica Ciudad Colonial, atraviesa uno de sus momentos más críticos debido a la cantidad de edificaciones abandonadas, la reducción de comercios emblemáticos, la mudanza de su gente y la añoranza de los tradicionales visitantes, mientras se espera el anunciado proyecto de revitalización para devolver el atractivo a la importante vía capitalina.

Muchos ya no se sienten motivados a caminar o comprar en esa emblemática calle donde se mezclaba gente del pueblo, intelectuales, profesionales, personas de gustos, cultura y conocimientos diversos que hacían ricas las conversaciones coloquiales entre parroquianos y visitantes.

La calle El Conde no es solo un kilómetro de pavimento en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Es la columna vertebral simbólica de la nación dominicana: a metros del lugar nació la República, allí se resistió la ocupación extranjera.

En términos comerciales, el panorama es mixto. Un 25 % de los locales está cerrado, pero, paradójicamente, existe hoy una mayor diversidad de pequeños negocios que en décadas anteriores eran espacios de grandes tiendas por departamento, símbolos del consumo de la clase media.

Para Hernani Montalvo, presidente de la Asociación de Comerciantes de la calle El Conde (Asoconde), el movimiento sigue existiendo, especialmente los fines de semana, impulsado por turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, las obras en la Ciudad Colonial, la falta de estacionamiento y la percepción de inseguridad han afectado seriamente las ventas.

Los parqueos

La demolición del antiguo edificio de parqueos en la intersección de El Conde con José Reyes marcó un punto de quiebre. Aunque se argumentó riesgo estructural, comerciantes y residentes cuestionan la falta de estudios técnicos públicos y la manera en que se tomó la decisión.



El plan urbano propone un nuevo edificio de estacionamiento flexible: comercial en su primer nivel, terrazas-mirador en la parte superior y niveles intermedios que hoy funcionen como parqueos, pero que en el futuro puedan reconvertirse en hotel, oficinas o espacios comerciales.

La Alcaldía del Distrito Nacional ya ha iniciado el proceso para su construcción, siendo hasta ahora la única parte del plan que avanza. "El cliente dice que no vuelve porque no tiene dónde parquear, para nosotros el estacionamiento es vital", dice Montalvo.

A pesar, de los cambios experimentados en la vía, que a juicio de citadinos, ha desmejorado por factores como inseguridad, pocos atractivos, actividades informales sin control; la calle El Conde y, en sentido general la Ciudad Colonial, siguen siendo atractivas para nacionales y turistas.

De acuerdo con Montalvo, el metro cuadrado de terreno, dependiendo de la zona, oscila entre los 800 a 4,000 mil dólares. Sin embargo, el ministro de Turismo David Collado, informó que el metro cuadrado se cotiza entre 5,000 y 7,000 dólares; el valor más elevado del terreno en el Distrito Nacional.

Las infraestructuras

Estudios realizados por la Red Caribeña de Urbanismo y Arquitectura indican en toda la calle El Conde habitan 220 personas. De ellas, el 47 % son extranjeros, en su mayoría hombres vinculados temporalmente a la construcción. El 70 % de las viviendas habitadas son de un solo dormitorio, lo que confirma el carácter transitorio de la población.

Solo el 57 % de las viviendas está ocupada. El resto permanece vacío, muchas veces sin siquiera estar en alquiler.

En el 2024 se anunció la ejecución, en ese año, del "Proyecto de Revitalización de la calle El Conde", con una inversión inicial de 5.4 millones de dólares, parte de los 90 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea, pero no se ha hecho nada en el terreno.

Un nuevo concepto

El urbanista Marcos Barinas y su equipo que integran la Red Caribeña de Urbanismo y Arquitectura se encargaron del nuevo diseño de la calle El Conde y cuenta que el concepto no solo busca embellecer la vía, sino hacer una transformación profunda.

Implica la sustitución total de la infraestructura sanitaria, pluvial y eléctrica, nuevo pavimento, iluminación, arborización estratégica, sistemas de captación de agua de lluvia y un enfoque de sostenibilidad circular.

Además, incluye un ambicioso proceso de planificación urbana y uso de suelo para todo El Conde, desde el Parque Colón hasta las cercanías del puerto.

"Eso debería darnos vergüenza, pero sobre todo, debería impulsarnos a actuar" Marcos Barinas Urbanista “

El proyecto fue acompañado de un levantamiento físico con tecnología de alta precisión, fachadas y edificaciones modeladas con gran nivel de detalle y de un censo demográfico y comercial.

Barinas insiste en que el valor del suelo no puede ser el único criterio de intervención. "La Ciudad Colonial no puede pensarse solo para el extranjero o para el negocio de lujo. Tiene que ser un lugar donde también pueda vivir la gente común, donde convivan una cafetería tradicional y una franquicia internacional".

El Conde, opina, debe reconciliar su pasado con el futuro. Preservar lo que debe preservarse, densificar donde sea posible y dotar a la calle de infraestructura contemporánea, resiliente y sostenible.

El histórico edificio Copello El histórico edificio Copello, ubicado en El Conde esquina calle Sánchez, en la Ciudad Colonial, fue la sede del gobierno constitucionalista que encabezó el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó durante la intervención de Estados Unidos en 1965. Solo el primer piso está ocupado por una tienda de calzados y una oficina de una empresa telefónica. Los tres niveles superiores están vacíos. Las autoridades no informan si la infraestructura, construida hace 86 años será sometida a reestructuración para conservarla por su importancia en la historia contemporánea del país. Desde ese lugar se gestó el retorno a la constitucionalidad para reponer al derrocado presidente de entonces, el profesor Juan Bosch, cuya administración solo duró 9 meses.