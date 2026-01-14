Uno de los principales retos de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) es garantizar el suministro de agua potable a casi dos millones de habitantes de los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

Para ello, desde 2022 ejecuta la ampliación del Acueducto Barrera de Salinidad, ubicado en la localidad El Naranjo, del distrito municipal San Luis.

Santo Domingo Este cuenta con una población estimada de 1.3 millones de habitantes, lo que lo convierte en el municipio más poblado del país, mientras que Santo Domingo Norte ronda los 700,000 residentes.

Con la ampliación del sistema, Santo Domingo Este recibirá un aumento estimado del 33 % en el suministro de agua, y Santo Domingo Norte un 50 %, lo que permitirá mejorar significativamente la oferta del servicio en ambas demarcaciones.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo módulo de tratamiento que sumará dos metros cúbicos por segundo a la capacidad existente, que anteriormente era de apenas un metro cúbico por segundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/30122025-planta-de-tratamiento-de-aguas-salinas-caasd-sto-dgo-este-luduis-tapia14-07831037.jpg Obra de toma del acueducto Barrera de Salinidad. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Para abastecer a Santo Domingo Norte se construye una línea de impulsión de 36 pulgadas de diámetro y 2.7 kilómetros de longitud, además de un tanque de almacenamiento con capacidad para 28,000 metros cúbicos.

La ampliación del acueducto, que se alimenta del río Ozama en su confluencia con el Yabacao, incluye el equipamiento de ocho nuevas bombas: cuatro destinadas al tratamiento de agua cruda y cuatro para el manejo de agua tratada.

En la obra de toma se realizaron trabajos para optimizar la captación de agua y su conducción hacia la planta de tratamiento, mediante la instalación de nuevas bombas succionadoras y la adecuación de las infraestructuras existentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/30122025-planta-de-tratamiento-de-aguas-salinas-caasd-sto-dgo-este-luduis-tapia9-7844898a.jpg Barrera de Salinidad (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/30122025-planta-de-tratamiento-de-aguas-salinas-caasd-sto-dgo-este-luduis-tapia3-288b4511.jpg Con la ampliación aumentará la oferta de agua. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/30122025-planta-de-tratamiento-de-aguas-salinas-caasd-sto-dgo-este-luduis-tapia16-f4e81051.jpg Se espera que la ampliación entre en servicio en los próximos meses. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/30122025-planta-de-tratamiento-de-aguas-salinas-caasd-sto-dgo-este-luduis-tapia14-80f3ff30.jpg Obra de toma del acueducto Barrera de Salinidad. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/30122025-planta-de-tratamiento-de-aguas-salinas-caasd-sto-dgo-este-luduis-tapia12-39835689.jpg El río Ozama (DIARIOLIBRE/LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/30122025-planta-de-tratamiento-de-aguas-salinas-caasd-sto-dgo-este-luduis-tapia2-25deefce.jpg la parte depuradadora del agua. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/30122025-planta-de-tratamiento-de-aguas-salinas-caasd-sto-dgo-este-luduis-tapia7-9c8f66b6.jpg Barreras de Salidad esta ubicada en El Naranjo, San Luis. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

El proyecto contempla la construcción de cuatro depósitos reguladores que incrementarán el volumen de almacenamiento en 113,636 metros cúbicos, así como la instalación de 52 kilómetros de redes de distribución de distintos diámetros.

De acuerdo con el director de la Caasd, Felipe Suberví, estas obras garantizarán un servicio de agua potable continuo y de mayor calidad.

Suberví explicó que, al asumir la dirección de la institución en agosto de 2020, el sistema Barrera de Salinidad producía apenas 1.8 metros cúbicos por segundo.

En una primera etapa de intervención, la capacidad se elevó a cuatro metros cúbicos por segundo, y con la actual ampliación la meta es alcanzar seis metros cúbicos por segundo, equivalentes a 136 millones de galones diarios.

Aunque se esperaba que los trabajos concluyeran el año pasado, el proyecto presenta retrasos. Según declaraciones del director, la ampliación del sistema será inaugurada en el primer trimestre de 2026 por el presidente Luis Abinader. A finales del año pasado, Suberví informó que la obra tenía un avance aproximado del 70 %.

Diario Libre solicitó desde diciembre pasado información a la entidad sobre el avance de los trabajos, su costo y las razones del retraso en la puesta en servicio, sin recibir respuesta oficial.

El financiamiento

Para la ampliación del acueducto Barrera de Salinidad y la transferencia de agua hacia Santo Domingo Norte, el Estado dominicano contrató un préstamo por 97 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). A esto se suma una contrapartida del Gobierno dominicano de 45 millones de dólares.

El Gobierno del presidente Luis Abinader se comprometió con una contrapartida de 45 millones de dólares. Mientras las maquinarias siguen trabajando, el objetivo es claro: que el agua deje de ser un problema cotidiano y se convierta en un servicio garantizado para las comunidades del Gran Santo Domingo.

Se trata de una deuda histórica que, poco a poco, comienza a saldarse, según el cronograma que se han comprometido a cumplir las autoridades de la Caasd.