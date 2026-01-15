Una fuga de agua en la base del elevado de la avenida John F. Kennedy, en la intersección con la calle doctor Defilló, mantiene en deterioro progresivo el pavimento desde hace varias semanas, mientras se desconoce el alcance de los posibles daños a la estructura.

El agua brota de forma constante desde el contén ubicado en la pared en sentido este–oeste, próximo al retorno, lo que hace presumir la rotura de una tubería.

La situación ha generado preocupación entre conductores que transitan por la zona, algunos de los cuales evitan el carril afectado por temor a que ocurra un incidente que ponga en riesgo su seguridad.

Sin respuesta de la Caasd

Aunque el área fue señalizada para una eventual intervención, hasta el momento no se han realizado trabajos, a pesar de que las marcas llevan varios días colocadas. Diario Libre solicitó información a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) sobre el origen de la fuga y las acciones previstas, sin obtener respuesta.

Con el paso de los días, el pavimento ha comenzado a perder parte de sus componentes debido al flujo constante de agua y al tránsito continuo de vehículos sobre la superficie mojada, lo que agrava el deterioro de la vía.