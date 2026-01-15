Caasd aprueba nuevas tarifas del agua y fija cobro por metro cúbico desde RD$6 hasta RD$28

Caasd fija cobro por metro cúbico de agua con esquema progresivo por consumo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó este jueves la aprobación de un nuevo esquema tarifario que establece el cobro del agua por metro cúbico (m³) y aplica incrementos progresivos en el precio a medida que aumenta el nivel de consumo, tanto para usuarios residenciales como comerciales e industriales.

La medida quedó contenida en una resolución del Consejo de Directores de la entidad que redefine las condiciones de facturación del servicio de agua potable, agua de pozo y alcantarillado sanitario, y que marca un cambio estructural en la forma en que se calcula el costo del servicio, pasando de tarifas mayormente fijas o estimadas a un modelo basado en volumen consumido.

Para los usuarios residenciales con servicio medido de agua de red, la tarifa fue fijada en 6 pesos por metro cúbico hasta un consumo de 32 m³ mensuales. A partir de ese umbral, el precio sube a 8 pesos por m³ para el consumo adicional.

En el caso de los comercios, la tarifa se estableció en 21 pesos por m³ hasta el cupo básico y 24 pesos por m³ para el consumo excedente.

Para los usuarios industriales, el costo es de 25 pesos por m³ hasta el cupo básico y 28 pesos por m³ para el consumo adicional, tanto para industrias que usan el agua como materia prima como para las que no.

Agua de pozo

El esquema también introduce una diferenciación por tipo de fuente. Para el agua de pozo, la tarifa residencial medida quedó en 1 peso por m³, mientras que para usuarios comerciales, oficiales e industriales se fijó en 10 pesos por m³, tanto para el consumo básico como adicional.

Adicionalmente, la resolución establece un cargo por alcantarillado sanitario equivalente al 30 % del monto facturado por el servicio de agua en el caso de usuarios residenciales, y del 50 % para los no residenciales, siempre que exista red disponible en la zona.

El nuevo marco tarifario incluye también una mora de 2 % mensual sobre facturas con más de 60 días de vencimiento, así como cargos por corte y reconexión del servicio que varían según el diámetro de la conexión y la existencia o no de medidor.

Impacto de la medida

Aunque la Caasd no ha publicado aún una evaluación sobre el impacto agregado de la medida, en la provincia Santo Domingo ya se reportan aumentos significativos en las facturas.

En Herrera, un propietario de un apartamento pasó de pagar 144 pesos a 536 pesos en su última factura. En tanto, una empresa ubicada en San Isidro reportó que su facturación mensual subió de aproximadamente 5,000 pesos a más de 26,000 pesos tras la aplicación del nuevo esquema.

La corporación no ha informado si se contempla un período de transición o ajustes para los usuarios, mientras hogares y empresas comienzan a solicitar aclaraciones sobre la metodología de medición, los rangos de consumo y los mecanismos de reclamación ante posibles discrepancias entre consumo real y facturación aplicada.

