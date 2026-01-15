Onesvie descarta riesgos en el puente Juan Pablo Duarte

La Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático informó que el puente Juan Pablo Duarte, sobre el río Ozama, en la provincia Santo Domingo, mantiene condiciones de estabilidad y seguridad para su operación normal.

En un comunicado, la entidad explicó que los daños secundarios observados corresponden a "muros de mampostería de cierre", los cuales no forman parte del sistema estructural primario del puente. En ese sentido, los análisis técnicos preliminares realizados junto a la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (Onesvie) descartan cualquier tipo de riesgo para los usuarios.

La Comisión, cuya Dirección Ejecutiva recae en Onesvie, precisó que la infraestructura vial "mantiene con los niveles de estabilidad y seguridad necesarios para su operación normal bajo condiciones seguras".

Diagnostico de puentes

Asimismo, indicó que como parte del programa de mejoramiento vial que ejecutan el Gobierno central y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se encuentra en proceso una licitación para la contratación de servicios de diagnóstico de varios puentes estratégicos del país.

Entre ellos figuran los puentes Juan Pablo Duarte y Juan Bosch, en Santo Domingo; Hermanos Patiño, en Santiago de los Caballeros; y Mauricio Báez, en San Pedro de Macorís.

El proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene como objetivo obtener diagnósticos de alta precisión mediante tecnología moderna, a fin de identificar posibles intervenciones mayores o menores y ejecutar un mantenimiento preventivo que garantice la seguridad, estabilidad y durabilidad de estas infraestructuras clave para la conectividad nacional.