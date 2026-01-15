La falta de uso de casco protector, transitar sin licencia, sin seguro o vencido, la violación a la luz roja de los semáforos y no usar cinturón de seguridad, fueron las principales violaciones a la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en República Dominicana (63-17) durante los años 2024-2025.

En el año 2024 se impusieron 1,948,238 infracciones en sentido general y en el 2025 un total de 2,355,349. En conjunto suman 4,303,587, para un aumento de 407,111 casos, un 20.90 % más.

El no uso de casco protector en motoristas registró la mayor cantidad de infracciones. En el 2024 fueron colocadas 573,078 multas y en el 2025 hubo 737,789, para un total de 1,310,867. Es un aumento de 164,711 infracciones, equivalente a 28.74% de aumento.

Por conducir sin licencia o con esta vencida fueron aplicadas 463,898. De esa cantidad, 173,281 fue en 2024 y 290,617 en 2025, un incremento de 117,336 y un porcentaje de 67.71.

Te puede interesar "RD se Mueve": Gobierno lanza plan para reducir los tapones en el Gran Santo Domingo

Conducir sin seguro o con el seguro vencido registró un total de 418,287 violaciones: 193,737 en 2024 y 224,550 en 2025, para un incremento de 30,813 multas, equivalente a 15.90 %.

En 2025 se lanzó el proyecto RD se Mueve, que tiene por objetivo mejorar la movilidad en el Gran Santo Domingo, como parte del programa unos 700 agentes fueron dotados de cámaras corporales reforzaron el control y la transparencia en las vías.

Además, fueron prohibidos giros a la izquierda en avenida como la Lope de Vega, Tiradentes, Lincoln, Churchill, entre otras.

Más infracciones

Por cruzarse en luz roja fueron aplicadas 304,121 infracciones y de esa cantidad 150,901 corresponden al 2024 y 153,220 al 2025, para una diferencia de 2,319 y un porcentaje de 1.54.

Mientras que transitar sin luces registró 167,327. De esa cifra, 79,975 fueron colocadas en 2024 y 92,357 en 2025. El incremento fue de 12,317, equivalente a un 13.3 %.

El no uso del cinturón de seguridad en 2024 fue de 98,301 y en el año pasado, 103,156 conductores fueron sorprendidos sin cinturón, lo que equivale a 4,855 más, un aumento de 4.71 %.



4.3 Millones de infracciones fueron impuestas a conductores del país por la Digesett durante los años 2024 y 2025.

Conducir en exceso de velocidad no tuvo un aumento significativo en ambos años porque en 2024 hubo 65,239 y en 2025 el número solo aumentó a 66,412, para total de 131, 651, 1,173 nuevos casos lo que representa un aumento de solo 1.80 %.

Por el uso del celular o de otros dispositivos electrónicos al conducir en el año 2024 se impusieron 42,829 multas y en el 2025 42,727, para un total de 85,556. Hubo una disminución de 102 multas, un 0.24 %.

Por transitar sin el marbete en el 2024 hubo 4,891 multas, pero en el 2025 aumentó a 9,823, para un total de 14,714, equivalente a un aumento de 4,932, un 100.84 %.

Por manejar en estado de embriaguez fueron colocadas en el 2024 un total de 285 multas y en el 2025 la cantidad se elevó a 419, para un total de 704, equivalente a 134 más que el año anterior, un aumento de 47.02 %.

Hacia la baja

Las infracciones que más disminuyeron en 2024 y 2025 fueron las de los límites de velocidad, que de 28,582 en 2024 pasaron a 2,139 en 2025, una disminución de 26,443. Rebasar por la derecha tuvo 6,756 infracciones en 2024 y 1,304 en el 2025, se redujo en 5,452. Las multas por señales o marcas no autorizadas fueron 4,853 en el 2024 y 280 en el 2025, una baja de 4,573. En cuanto a las luces que indiquen el largo del vehículo, en 2024 hubo 5,779 multas y en el 2025 solo 1,997, para una disminución de 3,782. Por sobrecarga de pasajero, de 8,270 en el 2024 bajó a 5,847. Esto fue 2,423 menos. Las multas por el tránsito de vehículos pesados por el carril izquierdo pasaron de 22,462 en 2024 a 20,476 en el 2025, una baja de 1,986. Las luces en motocicletas fueron 5,075 multas impuesta en el 2024 y para el 2025 disminuyó a 3,494, lo que equivale a una reducción de 1,581 infracciones. Los vehículos pesados multados por exceso de carga fueron 2,040 en el año 2024 y 555 en el 2025, para una disminución de 1,485.