Incendios eléctricos y de gas, las emergencias más atendidas por los bomberos del DN en 2025

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional informó este viernes que culminó el año 2025 con la asistencia de 5,539 emergencias y brindó 8,194 servicios desde enero hasta diciembre en los diferentes sectores de la capital.

Según el resumen estadístico del organismo de socorro, en 2025 el mayor número de emergencias fue por 1,111 incendios eléctricos, 744 de gas licuado de petróleo, seguido de 626 incendios residenciales, 599 de rescates terrestres y 443 por árboles caídos, indica una nota de prensa.

Señala que este cuerpo de emergencias atendió el rescate de 158 animales en diferentes circunstancias, 46 rescates acuáticos y de emergencias, 23 explosiones y 186 alarmas falsas.

En tanto, las asistencias más frecuentes fueron las atenciones médicas con 3,039. Asimismo, atendieron 1,041 investigaciones de incendios y 880 servicios misceláneos.

Capacitaciones

El organismo destaca que la ciudadanía mostró interés para ampliar el cumplimiento de las normas y actualizar sus conocimientos, siendo inspeccionadas diversas empresas, lograron 458 capacitaciones, 631 asistencias y 409 certificaciones de incendio.

El general José Luis Frómeta Herasme, intendente del Cuerpo de Bomberos del DN, resaltó el apoyo que ha recibido la organización de parte de la alcaldesa Carolina Mejía, así como del Gobierno central, el Ministerio de Interior y Policía y el sector empresarial.

"Esto es una muestra de las diferentes emergencias que día a día afrontamos, que son unas 18 emergencias diarias en todo el Distrito Nacional y, por instrucciones de nuestra alcaldesa, no solo nos quedamos en esta demarcación, sino que cualquier situación que se presente en el país, ahí estamos con nuestros bomberos altamente capacitados", señaló Frómeta.