Cerrarán de forma temporal el puente flotante este sábado

El puente estará cerrado temporalmente entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía

    Expandir imagen
    Cerrarán de forma temporal el puente flotante este sábado
    El puente flotante conecta el Distrito Nacional con el municipio de Santo Domingo Este. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que el Puente Flotante sobre el río Ozama será cerrado de manera temporal este sábado 17 de enero, entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, para permitir el paso de una embarcación.

    La medida implicará la interrupción total del tránsito vehicular durante esas dos horas, por lo que la institución recomendó a los conductores utilizar rutas alternas para evitar congestiones en la zona.

    Vías alternas

    • De acuerdo con la nota oficial, los ciudadanos que se desplacen desde Santo Domingo hacia Villa Duarte, o en sentido contrario, podrán utilizar los puentes Matías Ramón Mella y Juan Pablo Duarte como opciones para mantener la circulación.

    Obras Públicas explicó que el cierre responde al cruce de la embarcación R/M Pelican II, que realizará maniobras para subir hacia las instalaciones del astillero Joseph Industrial Development, ubicadas en el área del Ozama.

    El organismo exhortó a la población a tomar previsiones de tiempo y a atender las orientaciones de las autoridades de tránsito, con el fin de reducir los inconvenientes que pueda generar la suspensión momentánea del servicio en esa importante vía de comunicación.

