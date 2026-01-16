Cerrarán de forma temporal el puente flotante este sábado
El puente estará cerrado temporalmente entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que el Puente Flotante sobre el río Ozama será cerrado de manera temporal este sábado 17 de enero, entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, para permitir el paso de una embarcación.
La medida implicará la interrupción total del tránsito vehicular durante esas dos horas, por lo que la institución recomendó a los conductores utilizar rutas alternas para evitar congestiones en la zona.
Vías alternas
- De acuerdo con la nota oficial, los ciudadanos que se desplacen desde Santo Domingo hacia Villa Duarte, o en sentido contrario, podrán utilizar los puentes Matías Ramón Mella y Juan Pablo Duarte como opciones para mantener la circulación.
Obras Públicas explicó que el cierre responde al cruce de la embarcación R/M Pelican II, que realizará maniobras para subir hacia las instalaciones del astillero Joseph Industrial Development, ubicadas en el área del Ozama.
El organismo exhortó a la población a tomar previsiones de tiempo y a atender las orientaciones de las autoridades de tránsito, con el fin de reducir los inconvenientes que pueda generar la suspensión momentánea del servicio en esa importante vía de comunicación.