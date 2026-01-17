Más de 10 sectores de Santo Domingo sin agua por avería provocada por un camión perforador

Más de diez sectores del Gran Santo Domingo permanecen sin el servicio de agua potable debido a una avería en una línea de 30 pulgadas del sistema Isa-Mana, informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

La institución explicó que la interrupción del suministro se produjo luego de que un camión perforador, que operaba sin autorización de la Caasd, provocara daños a la tubería mientras realizaba trabajos en la zona.

Entre las comunidades afectadas se encuentran La Venta, Don Honorio, El Condado, La Ceiba, el kilómetro 13, Proyecto Cristal, residencial Rosa América, El Valle Independencia, kilómetro 14, Los Hidalgos y La Ciénaga del kilómetro 14, entre otros sectores.

Suministrarán agua a afectados

Mediante un comunicado de prensa, la Caasd informó que brigadas técnicas trabajan de manera continua para corregir la avería y restablecer el servicio de agua potable en el menor tiempo posible.

Asimismo, la entidad indicó que, mientras se realizan los trabajos de reparación, los camiones cisterna de la institución estarán suministrando agua a las familias afectadas.

Establecerán sanciones

De igual manera, a través de su Departamento de Seguridad, la Caasd ejecuta los procedimientos correspondientes para la incautación del camión responsable del daño, a fin de agotar los trámites legales y establecer las sanciones que correspondan por esta acción irregular.

La corporación reiteró su llamado a empresas y particulares a coordinar previamente cualquier trabajo de excavación o perforación, con el objetivo de evitar daños a las infraestructuras del sistema de agua potable.