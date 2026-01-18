Empresas de micromovilidad eléctrica proponen regulación sostenible para la Ciudad Colonial

La Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana (Asomoedo) expresó su preocupación ante la falta de claridad normativa sobre la operación de vehículos eléctricos livianos de dos ruedas en la Ciudad Colonial, y llamó a las autoridades a establecer una regulación consensuada que promueva una movilidad limpia, segura y ordenada en esta zona patrimonial.

Edwin Martínez, presidente de Asomoedo, junto a Normedy (Normy) Gallardo, directora ejecutiva de la entidad, explicaron que desde hace varios años distintas empresas privadas han venido operando soluciones de micromovilidad eléctrica —como patinetas, bicicletas y motocicletas eléctricas— con el objetivo de reducir la congestión vehicular y la huella de carbono en la Ciudad Colonial.

Martínez indicó que el sector ha sostenido múltiples reuniones con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ayuntamiento del Distrito Nacional y otros actores, sin que hasta el momento exista una regulación definitiva. Recordó que el Intrant emitió hace años un permiso provisional para la operación de patinetas eléctricas, pero que aún no se ha aprobado un marco normativo claro.

Como parte de un esfuerzo proactivo, Asomoedo y algunas empresas afiliadas han implementado medidas de autorregulación, entre ellas seguros de responsabilidad civil para todas las unidades, control de velocidad con un máximo de 25 kilómetros por hora, alquiler exclusivo a adultos mediante contrato, horarios de operación hasta las 10:00 de la noche y la entrega obligatoria de cascos de protección.

Martínez explicó que se han establecido acuerdos con juntas de vecinos y se han definido límites geográficos claros para la operación, restringiendo el uso de estos vehículos exclusivamente dentro de la Ciudad Colonial, por razones de seguridad. "No permitimos que las unidades circulen fuera de la zona, como en el Malecón, donde el riesgo de accidentes es mucho mayor", afirmó.

Normedy (Normy) Gallardo, directora ejecutiva de la asociación, informó que ha hecho contacto con funcionarios de la Alcaldía para llegar a un acuerdo que permita la operatividad de los vehículos eléctricos en Ciudad Colonial, pero que no han tenido resultado.

"A nosotros nos inquieta el hecho de que no existe una claridad, porque okay, salen artículos, pero qué es lo que va a hacer la Alcaldía, no lo sabemos. O sea, no existe nada y estamos como en el limbo", dijo.

Dijo que desde la Alcaldía no se informa si trabajan en algún reglamento para regular el uso de los vehículos eléctricos y afirmó que tienen un plan de regulación que le quieren presentar a la Alcaldía, pero que no ha habido oportunidad.

Manifestó que hay que buscar soluciones con todos los sectores que tienen que ver con el tema y sugirió un encuentro para de manera consensuada analizar el tema y tomar decisiones que beneficien a los visitantes de Ciudad Colonial y que no perjudique a las empresas que operan los vehículos eléctricos como patinetas y motocicletas.

Otras opiniones

El Consorcio de Empresas de Movilidad Eléctrica Zona Colonial, tiene una propuesta que detalla las operaciones de movilidad sostenible, asegurando el compromiso con la seguridad, fluidez y sostenibilidad del servicio que ofrecen.

Dentro de las propuestas está la creación de una unidad privada de patrullaje permanente, un guía de turismo educativo que permita a los grupos escolares y familiares explorar y aprender la historia de Ciudad Colonial de manera divertida, segura y accesible.

Contempla, además delimitar las calles habilitadas desde de la zona para evitar el uso de las patinetas en áreas no apta o peligrosas. Sugiere que el uso de los vehículos eléctricos se limite hasta las 11:00 de la noche.

Se propone establecer un límite de velocidad máxima de 20 kilómetros por hora para garantizar una mayor velocidad tanto para los usuarios de los Scooters como para los peatones. Se implementarían auditorías periódicas a los equipos.