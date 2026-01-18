Aumento en la tarifa del agua impacta al comercio; Caasd reitera que no afecta a hogares

Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El reciente reajuste en la tarifa del agua potable ha generado preocupación entre comerciantes del Gran Santo Domingo, luego de que facturas que rondaban los mil pesos pasaran a superar los cinco mil, según denunció Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes.

García explicó que el aumento comenzó a aplicarse a partir del 1 de enero y que el costo del metro cúbico de agua pasó de 6 pesos a 21 pesos para el sector comercial.

Indicó que varios miembros de la federación le han remitido facturas que reflejan incrementos significativos, lo que impacta directamente en los costos operativos de los negocios.

"Cuando a un comercio se le suman cuatro o cinco mil pesos adicionales en una factura, eso golpea. Aunque entendemos que el agua es un recurso valioso y debe usarse con conciencia, el aumento ha sido fuerte", expresó.

No obstante, en sectores residenciales del Distrito Nacional como Los Prados, Las Praderas, Arroyo Hondo y el kilómetro 13 de la autopista Duarte, residentes consultados aseguraron no haber percibido aumentos en sus facturas.

Ciudadanos consultados por Diario Libre expresaron que no han sentido el aumento. Algunos porque viven en condominios que son administrados por empresas y no les han reportado incrementos y otros no han revisado las facturas del último mes.

Algunos de los consultados se mostraron dispuestos a asumir el aumento en caso de ser afectados, alegando que se trata de un servicio muy importante para la vida, pero siempre y cuando reciban el servicio con eficiencia.

Un ciudadano que no se identificó dijo: "El Gobierno no pudo hacer la reforma el año pasado, pero quiere sacarle los cuartos a la gente con aumento como ese", indicó.

La Caasd aclara

Ante la inquietud generada, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) aclaró que la actualización tarifaria aplica exclusivamente a los clientes comerciales, industriales y gubernamentales, y que los usuarios residenciales no están afectados.

La entidad explicó que las tarifas para estos sectores no se ajustaban desde el año 2003 y que la medida fue aprobada mediante la Resolución No. 001-2025 del Consejo Directivo, emitida en diciembre de 2025.