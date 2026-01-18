Será a partir del martes cuando habitantes de más de una docena de residenciales del Distrito Nacional volverán a recibir agua potable por las tuberías, luego de la avería causada el pasado viernes por una empresa perforadora en una tubería de 30 pulgada en la vieja carretera Duarte.

Brigadas de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) trabajan desde el primer día en la avería próximo a la entrada del residencial Don Honorio.

Cristian Cortés, ingeniero encargado de solucionar el problema, informó que se ha estado trabajando en la identificación del lugar donde hubo la perforación, y en el dragado, para proceder a soldarle al tubo una placa lo más pronto posible.

"Nosotros inmediatamente nos dimos cuenta de la avería, le dimos respuesta con la brigada de nosotros de aquí de la Caasd, gracias a la gestión de nuestro director Fellito Suberví", dijo.

La Caasd suministra agua en camiones mientras interviene la avería. El tramo de la Autpoista Duarte Vieja fue cerrado para poder trabajar.

Indicó que se colocará una pieza que llaman "caja de muerto" que cubrirá el tramo del tubo afectado y aseguró que están trabajando para solucionar el problema lo antes posible.

Por la situación, están sin agua desde el viernes los residentes en el Ensanche Quisqueya, El Millón, el Milloncito, San Gerónimo, La Pradera, Manganagua, Residencial José Contreras, Pradera Verde, Gacela y el residencial Buenos Aires del Mirador, La Ciénaga, Don Honorio, el Kilómetro 13, entre otros.

Incautación del camión perforador

Cortés manifestó que inmediatamente se conoció la situación, se dispuso la incautación del camión perforador para actuar legalmente contra los responsables de causar la avería.

"En los próximos días nosotros vamos, con los procedimientos adecuados, a someter lo que tiene que ver con esa avería. Nosotros somos los que damos los permisos. O sea, que no agotaron los canales y mira lo que ocurrió aquí, dejaron casi a medio Santo Domingo sin agua", dijo Cortés.