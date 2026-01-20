Alcaldía de Santo Domingo Norte llama a exempleados a retirar cheques de prestaciones laborales

La Alcaldía de Santo Domingo Norte llamó a los desvinculados de esa entidad, en la actual gestión y de las anteriores, a retirar los cheques correspondientes a sus prestaciones laborales.

Indicó que desde que la alcaldesa Betty Gerónimo asumió ha ido cumpliendo con ese compromiso. La entidad aclaró que tienen 29 cheques que vencieron porque sus dueños no los retiraron.

En informaciones ofrecidas a Diario Libre, la Alcaldía informó que, 49 cheques están en bóveda por un monto general RD$ 1,572,849,043, los cuales no han sido retirados por sus beneficiarios.

"Tras el inicio del proceso, en mayo del pasado año, el cabildo que dirige Betty Gerónimo ha entregado prestaciones a unas 1,078 personas de un total de 1,628, equivalente a RD$ 45,097, 998. de un monto total para entrega de RD$ 47,025,336.

El cabildo reitera su compromiso institucional de cumplir con los procesos y de suministrar las informaciones que requieran los organismos y/o personas que lo soliciten.

El reclamo de exempleados

Santo Rosario Rodríguez había llamado a la alcaldía, la Liga Municipal Dominicana, la Cámara de Cuenta y al Concejo de Regidores de Santo Domingo para que pagara las prestaciones a los exempleados.

Denunció que no les facilitan las hojas de cálculos a los excolaboradores para saber cuánto les toca y tener un documento que avale sus reclamos.