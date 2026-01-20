Perforación en tubería provoca inundación y severos daños en casa de ancianos

Tras la reparación de tubería, más de 10 sectores en Santo Domingo recibirán el agua. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La perforación que se registró el sábado en una tubería de 30 pulgadas en el kilómetro 11 de la vieja Autopista Duarte dejó algo más que la interrupción del servicio de agua en más de 10 sectores: provocó severos daños en la vivienda de una pareja de ancianos que reside justo frente al punto afectado.

El agua penetró a la casa número 77, acumulándose hasta cerca de medio metro de altura, lo que ocasionó pérdidas materiales significativas. Un vehículo del año 2019 que se encontraba en la vivienda dejó de encender tras quedar parcialmente inundado. De igual manera, el patio de la residencia —que también tiene acceso por la Autopista Duarte— resultó anegado.

Muebles nuevos y en uso, camas, juegos de comedor, máquinas de coser, televisores, juguetes eléctricos y otros enseres quedaron dañados por la entrada del agua. Las paredes de la vivienda aún muestran la marca del nivel alcanzado, que ronda unas 40 pulgadas, evidencia del impacto del incidente.

Nathaly Urdaneta, nuera de la pareja afectada, explicó que la avería fue causada por un camión perforador contratado por la Alcaldía del Distrito Nacional, que realizaba trabajos en la zona y terminó perforando la tubería.

Indicó que representantes del cabildo acudieron posteriormente a evaluar los daños, pero hasta el momento no han ofrecido respuestas ni soluciones concretas.

Prometen solución de la avería para hoy

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) garantizó que a partir de las 2:30 de la tarde de este martes quedará restablecido el servicio de agua en los sectores afectados.

El pasado sábado, un camión perforador contratado por la Alcaldía del Distrito Nacional causó una avería en una tubería de 30 pulgadas.

De acuerdo con la Caasd, ya fue colocada la placa y lo que denominan "caja de muerto", que sella el hueco causado por la perforación, para luego realizar la prueba y comprobar que el trabajo no presente fugas.

Brigadas de la entidad trabajan desde el sábado 17 de enero en la solución del problema, el cual implicó la fabricación de una pieza tipo abrazadera que fue soldada en la parte afectada.

Las autoridades explicaron que, una vez comprobada la solución, se procederá a tapar la zona intervenida y si todo está en orden, a partir de las 2:30 de la tarde habrá agua en Don Honorio, La Venta, El Condado, La Ceiba, kilómetro 13, Los Hidalgos, La Ciénaga, entre otros sectores.

En estas comunidades, residentes han tenido que recurrir al uso de camiones cisterna para suplir sus necesidades básicas mientras esperan la normalización del servicio.

