Banderas claman atención a pocos días del Mes de la Patria

Esta bandera del puente peatonal de las avenidas John F. Kennedy con Máximo Gómez se encuentra en mal estado. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Cientos de banderas izadas permanentemente en instituciones públicas y privadas en la Ciudad de Santo Domingo exhiben condiciones generales buenas, pero algunas evidencian deterioro y parecen expresar a gritos la necesidad de cambio.

A pocos días de que comience el Mes de la Patria, que se celebra desde el 26 de enero, día del natalicio de Juan Pablo Duarte, y el 27 de Febrero, día de la Independencia Nacional, el pabellón tricolor es testigo del paso del tiempo y víctima del movimiento incesante de los vientos.

En mal estado se encuentra la bandera en el puente peatonal entre las avenidas Máximo Gómez y John F. Kennedy.

Algunas de las que ondean en los postes de iluminación del puente Jacinto Peynado, en la entrada de Villa Mella, también están rasgadas por la brisa a esperas de mantenimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/18/18012026-estado-de-banderas-dominicanas-en-santo-domingo-kevin-rivas50-9788a6f1.jpg Kevin Rivas (BANDERA FRENTE A LA ESTACIÓN DEL METRO DEL CENTRO DE LOS HÉROES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/18/18012026-estado-de-banderas-dominicanas-en-santo-domingo-kevin-rivas52-9784f260.jpg Bendera ubicada en el Centro Geológico Nacional (SGN). (KEVIN RIVAS) ‹ >

En mejor estado se encuentra la que está más adelante, al lado del nombre de las letras monumentales del municipio.

También se empezó a despedazar en el borde externo el lienzo de una estación de combustible frente al Cementerio de la Máximo Gómez, y del puente peatonal con la avenida John F. Kennedy.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/18/18012026-estado-de-banderas-dominicanas-en-santo-domingo-kevin-rivas23-f0f820fb.jpg Bandera en el puente Jacinto Peynado, entrada de Villa Mella. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/18/18012026-estado-de-banderas-dominicanas-en-santo-domingo-kevin-rivas25-0120c236.jpg Bandera en la estación de combustible Shell, frente al Cementerio de la Máximo Gómez. (KEVIN RIVAS) ‹ >

En un recorrido por la avenida Máximo Gómez la mayoría de las instituciones las exhiben limpias y en buen estado.

Tal es el caso de la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel), y las universidades Apec, Tecnológica de Santiago (Utesa) y Central del Este (UCE).

Envuelta y sucia se puede apreciar la bandera enclavada en la fachada del edificio que alberga la oficina del Servicio Geológico Nacional (SGN).

En el sector La Feria conviven muchos edificios gubernamentales y decenas de banderas dentro y fuera que preservan una buena apariencia.

En la avenida Jiménez Moya hay banderas en la isleta del medio desde la avenida Independencia hasta la George Washington.

Algunas de las que están cerca de la Independencia, frente a la estación del Metro del Centro de Los Héroes, están deshilachándose y descoloridas por el sol.