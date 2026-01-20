×
Caasd restablece servicio de agua potable tras avería en Santo Domingo Oeste

La institución informó que la rotura fue provocada por un camión perforador en el sector Don Honorio

    Caasd restablece servicio de agua potable tras avería en Santo Domingo Oeste
    El director general de la institución, ingeniero Fellito Suberví, explicó que desde las 2:00 de la tarde de hoy la rotura fue corregida.

    La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó este martes que fue restablecido el servicio de agua potable en los sectores afectados por la avería provocada por un camión perforador en el sector Don Honorio, en Santo Domingo Oeste.

    El director general de la institución, ingeniero Fellito Suberví, explicó que desde las 2:00 de la tarde de hoy la rotura fue corregida, según una nota de prensa de la institución.

    Dijo que tras ser restablecido el servicio comenzó a normalizarse el suministro en los sectores La Venta, Don Honorio, El Condado, La Ceiba, kilómetro 13, Proyecto Cristal, residencial Rosa América, El Valle Independencia, kilómetro 14, Los Hidalgos y La Ciénaga del kilómetro 14, entre otros.

    Reordenamiento

    • Suberví indicó que este jueves las brigadas de la Caasd estarán trabajando en el reacondicionamiento del área afectada por la avería.

    Los trabajos de corrección fueron supervisados por el director de la Caasd, quien recordó que la línea afectada corresponde a una tubería de 30 pulgadas del sistema Isa-Mana.

